Rafael Nadal anuncia cuánto le llevará la rehabilitación después de someterse a dos cirugías

Rafael Nadal, que fue intervenido quirúrgicamente en la tarde del viernes, necesitará “un tiempo estimado de cinco meses para una recuperación normal”, según el parte médico emitido este sábado.

Nadal fue intervenido por vía artroscópica de su lesión del tendón del psoas izquierdo que lo ha tenido apartado de la competición. La intervención se realizó en la Clínica Teknon de Barcelona realizada por los doctores Marc Philippon, Jaume Vilaró y Angel Ruiz-Cotorro.

“La cirugía ha resultado positiva, consistió en la limpieza de las zonas fibróticas y degeneradas del tendón tanto a nivel proximal como distal, así como la sutura del mismo para reforzarlo adecuadamente.En un segundo tiempo se regularizó también una lesión antigua del labrum de la cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón”, indica el parte.

“Rafa iniciará su rehabilitación funcional progresiva en unas horas y el proceso de recuperación normal está estimado en 5 meses, siempre teniendo en cuenta el respetar los tiempos biológicos de dicha estructura”, concluyen los médicos.

El jugador español y máximo ganador de Grand Slams hizo el anuncio en redes sociales y especificó los tratamientos que se hizo para estar listo en 2024, en el que podría ser su año de retiro.

“Hola a todos. Como sabéis anoche tuve una intervención quirúrgica. Todo ha ido bien y la artroscopia fue en el tendón del psoas izquierdo que me ha tenido apartado de la competición desde enero”, escribió el campeón español.

Siguiendo los pasos del parte médico emitido, Rafa añadió que “también se regularizó una lesión antigua del labrum de mi cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón”.

Rafa anunció que iniciará “la rehabilitación funcional progresiva inmediatamente y el proceso de recuperación normal me dicen que es de 5 meses, si todo va bien”.

“Una vez más agradeceros todo el apoyo que me habéis mostrado y que me mostráis cada día. Hoy además es el día de mi cumpleaños. No en el lugar deseado ni soñado, si bien igualmente GRACIAS”, finalizó Rafael Nadal.

Sigue leyendo:

Novak Djokovic habla sobre su retiro: “Tras la retirada de Rafael Nadal el año próximo me pregunto cuánto voy a durar yo”

Aseguran que Rafael Nadal ya estaría planeando su retiro con la próxima mudanza a su casa de Mallorca

Rafael Nadal anuncia que no jugará Roland Garros y habló sobre su posible retiro del tenis