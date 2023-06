Falleció John Beasley, actor de CSI y Mandalorian, a los 79 años

John Beasley falleció el pasado 31 de mayo a los 79 años. El actor, quien participó en más de 70 producciones de cine y series de televisión, llevaba varios días hospitalizado, así lo anunció su hijo Michelle Beasley en redes sociales.

“Esto es parte de la vida, pero eso no lo hace más fácil. Perdí a mi mejor amigo hoy. Dicen que nunca deberías conocer a tus héroes porque no resultan ser quienes pensabas que eran. Eso está muy mal. Mi héroe era mi padre. Gracias por todo. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Te amo”, escribió Michael.

El actor estaba internado en Omaha, Nebraska, para realizarle varios estudios en el hígado, luego que su salud comenzara a complicarse de manera drástica, afirmó Michael.

Carrera artística

John Beasley, nacido el 26 de junio de 1943, inició su carrera a finales de la década de los 80, pero comenzó a resaltar cuando tenía más de 40 años y participó en grandes filmes como: The Mighty Ducks(1992), Rudy (1993) y Little Big League (1994). Además, en las famosas series de: Judging Amy, CSI, NCIS, Boston Legal, Treme, The Immortal Life of Henrietta Lacks, The ResidentyThe Mandalorian.

Sus más recientes éxitos en la pantalla grande fueron Crazy in Alabama (1999), The Sum of All Fears (2022), The Purge: Anarchy (2014) y Firestarter el año pasado.

A su vez, su carrera estuvo marcada por su papel en la adaptación musical de Broadway de ‘El diario de Noa’, basado en la novela de Nicholas Sparks, que luego se adaptó en una película protagonizada por James Garner, Gena Rowlands, Ryan Gosling y Rachel McAdams.

El actor le dio vida a “Garner” e inclusive tenía previsto viajar a Nueva York en agosto para asistir a un taller sobre el musical, detalló su hijo.

Durante más de 12 años el reconocido actor fue el encargado de dirigir el John Beasley Theater and Workshop de Omaha, donde nació en 1943. “Cambiamos la vida de muchas personas solo a través del teatro”, dijo en 2020.

El artista estaba casado con Judy Beasley desde hace 58 años, tenía dos hijos Michael y Tyrone, además de seis nietos, de los cuales destaca Malik Beasley, que juega en Los Ángeles Lakers.

Seguir leyendo: