Carlos Adyan envía un contundente mensaje a quienes lo criticaron por presentar a su novio en redes

Hace apenas unos días, el presentador de televisión Carlos Adyan se sinceró sobre su vida amorosa y presentó ante el público a la persona que le robó el corazón: Carlos Quintanilla, vicepresidente de Contenido Original de Sony Pictures Television para Latinoamérica.

“Es mi pareja y andamos felices”, compartió el conductor de ‘En Casa con Telemundo’ durante una entrevista con Jey Nel que no tardó en ser retomada por diversos medios de comunicación. Fue así como las primeras imágenes de la parejita se viralizaron en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar.

A pesar de que muchos de los seguidores en la redes apoyaron y felicitaron a Carlos Adyan, hubo muchos otros que no se mostraron tan contentos y lo dejaron saber a través de duros comentarios. “Por eso habemos tantas mujeres que no encontramos novio”, escribió una usuaria. “Qué desperdicio”.

Lo que dicha internauta no sabía es que su mensaje no pasaría desapercibido para el también influencer, mucho menos que este se daría el tiempo de responderlo de forma contundente y sin miramientos:

“Y a mí no me vengas a culpar de tus problemas”, escribió el puertorriqueño con un emoji de carcajada, demostrando que las opiniones de su detractores no hacen más que robarle una que otra risa.

“Que la gente que no le guste pues que se jo…”, es el otro mensaje con el que Carlos Adyan puso un alto a quienes critican su relación con el también escritor y creador de la exitosa serie de Netflix, Control Z, con quien emprendió un viaje a Turquía el pasado mes de marzo.

