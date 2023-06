Fans enfurecen con Eduin Caz por excluir a sus compañeros de Grupo Firme y tener ¿Exceso de protagonismo?

Eduin Caz de nuevo está en medio de la polémica después de ser acusado de robar los reflectores de más y hacer a un lado a la agrupación a la que pertenece, Grupo Firme.

Muchos fanáticos estuvieron en desacuerdo a la reciente sesión de fotos que tuvo con la famosísima revista GQ debido a que excluyó a sus compañeros de Grupo Firme.

Según en redes sociales, varios usuarios publicaron en las fotos publicadas por dicha publicación que estaban en descontento después de que no dejaran posar a cada uno de los integrantes como sí lo hizo en repetidas ocasiones Eduin.

Sí se sabe que es el vocalista principal de la famosa agrupación, pero no están de acuerdo que se robe tanto reflector.

La semana pasada la revista GQ mostró su portada para la versión en México y Latinoamérica, en la que aparece el vocalista de Grupo Firme.

Pero fue apenas esta semana que la revista publicó en su cuenta de Instagram las imágenes que fueron parte de esta edición en donde lo colocaron como “Los Nuevos Héroes de la Música Mexicana”, pero lamentablemente no fue bien recibido.

Con una serie de emojis, Eduin Caz compartió la sesión de fotos que le tomaron a él y a su hermano Jhonny, en la que se ven como todos unos rockstar.

Algo que no gustó a los fans, pues aseguran que es injusto lo que le hacen al resto de la banda, ya que siempre es Eduin el que siempre quiere robarse la cámara y eso no les está gustando a muchos.

“Pero es todo el grupo no solo ellos dos”, “La verdad sí deberían de poner a todos. No solo son ustedes .. ellos 2 quieren agarrar fama y a los demás. Los están haciendo aún lado no!!”, “Y los demás? No que muy incluyentes”, “Y ‘GRUPO FIRME’?” y “Se le extraña al Eduin del 2019”, son algunos de los comentarios negativos que se pueden leer en la publicación.

A pesar de que los fans se enfocaron en las imágenes donde destaca más Eduin, la realidad es que, dentro de la publicación, sí hay varias fotografías de los demás miembros de la banda que hoy en día es una de las más importantes del regional mexicano.

De hecho, hay una entrevista en la que los compañeros de Eduin hablaron de sus próximos proyectos y cómo no le están haciendo competencia a los demás intérpretes del género.

