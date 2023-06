Eduin Caz de Grupo Firme rompió el silencio tras su dolorosa caída del escenario

Una vez más Eduin Caz de Grupo Firme está bajo los reflectores después de todo el tremendo show que armó en su más reciente presentación en Chicago.

Donde tuvo un percance que nadie se esperaba él mismo provocaría, pues se lanzó hacia el público para que lo agarraran como todo un rockstar, pero le salió el tiro por la culata, porque ninguno de sus fans se puso para cacharlo.

Y eso provocó lesiones en una de sus fans, quien no esperaba la reacción del cantante. Todo esto provocó que Eduin fuera criticado duramente tanto por los medios de comunicación como por sus seguidores.

Fue por medio de su cuenta oficial en Instagram donde Eduin Caz decidió romper el silencio y compartir que fue un meme, pues casi siempre toma las cosas de manera positiva y hace bromas, por lo que esto no fue la excepción.

“La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles fue la misma noche que mi abuela falleció. Hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche por que ustedes a eso van a divertirse y creo que se logró ese objetivo. Y después Chicago un festival tan importante llamado SUEÑOS y que me tocará cerrar el evento no podía cancelar si no salir con toda la actitud. Y traté de hacer lo mejor que pude”

EDUIN CAZ