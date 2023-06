Las mejores carriolas de viaje de 2023

Estos cochecitos para niños de primer nivel harán que tu viaje en familia sea más fácil y seguro

Una de nuestras carriolas recomendadas puede ayudarte a disfrutar de unas vacaciones con niños y sin complicaciones.

By Keith Flamer

Los niños pequeños inquietos combinados con carriolas difíciles de usar pueden poner a prueba tu paciencia en las vacaciones. Y aunque no puedas elegir a tus hijos, puedes obtener una práctica carriola que te ayude a explorar todos los caminos sin estresarte.

Lo más probable es que tu carriola de diario no sea práctica para viajar. En las vacaciones, querrás ir ligero con un cochecito para niños que se adapte fácilmente a todo tipo de superficies, ya sean caminos repletos de gente en los parques de Disney, malecones llenos de baches, parques nacionales escarpados o aceras de la ciudad.

Dependiendo del lugar al que te dirijas, la mejor carriola para viajar puede variar desde una carriola plegable de 7 libras hasta un portabebés de 15 libras y un jogger doble para bebés de 23 libras (si tienes varios hijos). La mayoría puede transportar niños de hasta 50 libras. Pero si tienes un bebé, necesitarás un asiento de coche y una carriola que se recline para esas inevitables siestas.

A la hora de elegir una carriola, ten en cuenta cómo sueles viajar. ¿Vas a Disney World en avión? Un cochecito para niños plegable podría aligerar tu carga. ¿Vas a la playa o a visitar a tus parientes en la gran ciudad? Empaca un cochecito de ruedas resistentes (tal vez un jogger ligero). ¿Vas de excursión a SeaWorld? No hay problema: un sistema de viaje puede ayudarte a recorrer la carretera, esquivar salpicaduras y acostar al bebé para que se duerma en el viaje de regreso. Los sistemas de viaje cuentan con una carriola, un asiento infantil y una base del asiento de coche que hacen juego. Los modelos de nuestras calificaciones incluyen tanto una puntuación del rendimiento de la carriola como una puntuación del rendimiento del asiento de coche.

Las exhaustivas calificaciones de carriolas de CR destacan las mejores (y peores) carriolas, portabebés y sistemas de viaje para bebés y niños pequeños. Los calificamos según la facilidad de uso, la maniobrabilidad y, por supuesto, la seguridad. Hemos probado carriolas de casi 30 marcas, como Chicco, Doona, Graco, Mountain Buggy y Uppababy.

A continuación, te presentamos algunas de las mejores carriolas para que tus viajes sean seguros y sin complicaciones.

Viajar con un bebé

Viajar con un niño pequeño



Viajar con un bebé y con un niño pequeño

