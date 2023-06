Mario Domm estuvo a punto de perder la vida al practicar kitesurf

Mario Domm estuvo muy cerca de morir en puerto de Acapulco, Guerrero, debido a que no midió bien el riesgo que implica la práctica del kitesurf.

Durante un dialogo sostenido con el presentador de televisión Yordi Rosado, el cantante de 46 años dio a conocer que recientemente decidió tomarse unos días de descanso en la playa sin imaginar que su osadía de practicar un deporte extremo en el mar pudo haberle costado la vida.

“Me encanta todo lo que sea adrenalina. El otro día estuve a punto de morir en el mar de Acapulco, haciendo kitesur. Fui irresponsable y vi una ola muy grande, y no tuve tiempo de volver, así que me tuvieron que ir a sacar del mar tres amigos”, describió.

El intérprete originario de Torreón, Coahuila, reconoció ser un adicto a sentir cómo fluye la adrenalina por sus venas, lo cual casi le cuesta despedirse de este mundo tras deslizarse sobre las olas del mar montado en una tabla de surf e impulsado por un parapente.

“Me di cuenta de que había sido muy irresponsable. El equipo estaba mal, tenía ganas de encontrarme con algo y me lo encontré. Cuando vi a los tres salvavidas, llegaron de cada lado, me desvanecí y me cargaron; salí cacheteando con la tabla de surf. Se me cerraba el pulso cardiaco, pero es parte del riesgo”, indicó.

Superada la experiencia extrema, Mario Domm aseguró haberse congraciado con el mar, pues no le mostró respeto.

“A gatas salí, y a la hora regresé, me disculpé con el mar y me volví a subir porque, si no, no lo volvería hacer nunca más”, confesó.

Con la energía renovada, el talentoso vocalista ahora está enfocado en lograr un exitoso retorno a los escenarios, pero ya no como solista sino al lado de sus amigos Pablo Hurtado y Samo para juntos volver a darle vida al Grupo Camila.

Y es que después de varios años de estar separados, los habilidosos intérpretes promocionan el sencillo “Para Empezar de Nuevo”, pues su objetivo inmediato es lograr reconquistar al público que hace 20 años llegó a corear temas como “Todo cambió”, “Mientes” y “De qué me sirve la vida”.

Cabe señalar que antes de separarse, la banda de rock pop ya se había tomado una pausa previa entre 2012 y 2014.

