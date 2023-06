Niurka confiesa que Luis Miguel le resulta indiferente como galán

Durante un encuentro sostenido con varios medios informativos a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México, Niurka Marcos fue cuestionada acerca del interés que podría tener por presenciar la reaparición de Luis Miguel en los escenarios y la respuesta de la cubana casi resultó lapidaria para el cantante.

“Me gustan sus canciones, su voz extraordinaria, pero igual puedo comprarla donde quiera. Como artista, físicamente ir a un concierto no. A mí él no me gusta“, expresó.

La expareja del productor Juan Osorio subrayó su rechazó por el denominado “El Sol de México” en virtud de la mala reputación generada en torno a sus relaciones amorosas.

“Ni me excita, ni me convence nada de él, sobre todo después de saber lo feo que ha sido con tantas mujeres en la vida… Y con sus hijos que es mal padre, entonces no; él a mí no me mueve, no le creo nada, él no es un hombre que a mí me produzca absolutamente nada“, indicó.

Ya encarrerada en el tema, la actriz y bailarina coincidió en referirse a Luis Miguel con el mismo calificativo como lo hizo su expareja Aracely Arámbula.

“Yo si le llamaría igual que Ara, el Rey Cucaracho”, expresó.

Recientemente, Niurka Marcos también emitió un controversial comentario acerca del físico de Paty Navidad.

“Paty tan bella, ¿se acuerdan? ¡ay cómo ha engordado! No ma…, qué feo cuerpo tiene ahorita“, expresó al tiempo de aclarar que una situación médica no es un pretexto que impida verse bien.

“La fealdad no es una enfermedad, es un estado natural”, recalcó.

Cabe señalar que Niurka próximamente participará como invitada en una celebración relacionada al Mes del Orgullo LGBT+, la cual se llevará a cabo en un centro nocturno ubicado en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Y es que la vedette de 55 años continúa cautivando a sus más de 2,000,000 de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram quienes están pendientes de sus actividades en los foros de grabación y fuera de ellos.

