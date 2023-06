Reaparece “El Mencho”, líder del CJNG a través de un audio difundido por sus sicarios para amenazar a rivales

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales más violentas y peligrosas de México y del mundo, y aunque las autoridades han dado importantes golpes a su estructura, su máximo líder continúa como un fantasma.

Nos referimos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien es buscado desde hace años y por el que la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien aporte datos que ayuden a su captura.

Y aunque varios de sus familiares han sido arrestados, incluyendo a su esposa e hijos, del Mencho nada se sabe, lo que ha generado diversas teorías como una aparente enfermedad terminal.

Sin embargo, recientemente Oseguera Cervantes dio muestras de que sigue al frente del CJNG, y lo hizo mediante un audio que fue difundido por sus sicarios, en el que se dirigió a los habitantes del estado de Michoacán, una de las zonas en donde el cártel de las cuatro letras tiene mayor presencia.

Video: “Se los dice Mencho Oseguera”, CJNG anuncia ofensiva en Michoacán contra El Migueladas, El Tena y Los Viagras https://t.co/k9RhhWTHM3 pic.twitter.com/NdcCmMw7sI — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) June 5, 2023

En un video que circuló en redes sociales, se puede apreciar a al menos 15 pistoleros fuertemente armados y cubiertos del rostro, en una habitación cubierta con una manta negra para evitar dar pistas de su paradero.

En el clip se puede escuchar un audio cuya voz aparentemente es la del Mencho, en el que lanza advertencias a los grupos rivales que operan en Michoacán.

“Buenos días o buenas tardes, por este medio me dirijo a todos los ciudadanos del bello estado de Michoacán para hacerles saber que vamos con todo contra El Migueladas, Los Viagras y El Tena; según ellos ven por la paz de Michoacán, yo creo que quien cobra cuotas y no deja trabajar a los comerciantes, empresarios y agricultores, esos jamás están viendo por la paz de la gente”, comenzó diciendo el líder del CJNG

“Les recuerdo que yo me vine a pelear en contra de Los Zetas y de la Familia Michoacana. Subieron un comunicado a las redes donde piden que me una o haga una paz con los grupos que están en contra del Migueladas, del Viagras y El Tena, me gustaría hacerlo si son de diálogo y cumplen con un Michoacán como el de antes, cuando andaba su servidor allá”, agregó en su mensaje, dando a entender que no se encuentra en esa entidad.

En la parte final del audio se puede escuchar la frase: “Se los dice Mencho Oseguera”, identificándose como el líder criminal que fundó y se mantiene al frente de uno de los cárteles que más daño y muertes ha provocado en donde se hace presente.

