Trump es el objetivo de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre documentos clasificados

Fiscales federales informaron recientemente al equipo legal de Donald Trump que él es un objetivo en una investigación federal sobre el posible mal manejo de documentos clasificados que fueron hallados tras un registro en Mar-a-Lago, dijeron a CNN y otros medios de Estados Unidos, varias fuentes familiarizadas con el asunto, una señal de que los fiscales pueden estar más cerca de acusar al expresidente.

Las fuentes citadas han sido informadas de la carta de destino y su contenido, pero no la han visto ellos mismos, según CNN.

El manejo de materiales clasificados del gobierno de Estados Unidos por parte de Trump después de dejar la Casa Blanca en 2021 ha sido el foco de una investigación dirigida por el fiscal especial Jack Smith, quien fue designado como fiscal especial sobre el asunto en noviembre de 2022.

Trump tenía más de 300 documentos con marcas clasificadas en Mar-a-Lago, su club privado y residencia en Florida, incluidos algunos encontrados en una búsqueda allí durante un registro realizado por agentes del FBI dos meses después de que los abogados del expresidente dijeran que ya no se había realizado una búsqueda diligente.

La decisión de los fiscales de informar a Trump que es un objetivo versifica que la investigación del fiscal especial Jack Smith se centra en las acciones del expresidente para ocultar montones de información clasificada en su propiedad privada y orquestar un plan para evitar que las autoridades federales los encuentren.

El equipo legal de Trump se reunió el lunes con funcionarios del Departamento de Justicia, incluido Smith, sobre la investigación. La reunión se centró en el equipo legal de Trump que presentó sus acusaciones de mala conducta por parte de los fiscales. Smith se limitó a saludar a quienes estaban en la reunión, dijo esa fuente.

Las regulaciones del Departamento de Justicia permiten que los fiscales notifiquen a los sujetos de una investigación que se han convertido en un objetivo.

A menudo, una notificación de que una persona es un objetivo es una fuerte señal de que podría seguir una acusación, pero es posible que el destinatario no sea acusado en última instancia.

Esas notificaciones no son obligatorias, pero los fiscales tienen la discreción de notificar a los sujetos que se han convertido en un objetivo.

Una vez informado, un objetivo tiene la oportunidad de presentar pruebas o testificar ante el gran jurado si así lo desea.

Trump, en una entrevista con Maggie Haberman de The New York Times el miércoles, no quiso decir si le habían dicho que era un objetivo en la investigación del fiscal especial, pero negó que le hubieran dicho que sería acusado.

Haberman dijo en Twitter el miércoles que la declaración de Trump se produjo en medio de un informe de uno de sus aliados de que le habían dicho esto. Varios medios han informado que los funcionarios federales han estado trabajando en una probable acusación, incluso con testigos ante un gran jurado hoy en Miami.

Sigue leyendo:

– Campaña de Trump “deja ver como lobos” a los fiscales que están al frente de la investigación de los documentos clasificados

= Agentes del Servicio Secreto fueron citados para declarar por la investigación de documentos clasificados de Trump

– Abogados de Trump piden al Departamento de Justicia no acusar a su cliente por caso de documentos clasificados