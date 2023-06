Trump desata su furia contra el Departamento de Justicia y el FBI por perseguirlo a una velocidad “nunca antes vista”

Un día después de que los representantes legales de Donald Trump, Lindsey Halligan, John Rowley y James Trusty, sostuvieron una reunión de poco más de dos horas con altos funcionarios del Departamento de Justicia donde presentaron sus argumentos del porqué su cliente no debería ser acusado, el expresidente arremetió contra el DOJ y el FBI.

Como ya es su costumbre, Trump usó su red social para decir “unas cuantas verdades” sobre los encargados de investigar el caso de los documentos clasificados hallados en su mansión de Mar-a-Lago y que para él no son más que ataques políticos.

“Los marxistas y fascistas del Departamento de Justicia y el FBI me persiguen a un nivel y una velocidad nunca antes vistos en nuestro país, y no hice nada malo”, escribió en una publicación.

Además, se animó a hacer una comparación entre los documentos que hallaron en su mansión con los que le encontraron a Joe Biden.

“Biden guardó (guarda) miles de documentos, en muchos lugares, algunos tomados ilegalmente de botes mientras era senador, una gran parte de los cuales estaban clasificados. No quería devolverlos, y todavía no quiere. No le pasa nada, con la misma fiscal razonable que correctamente exoneró a Mike Pence. ¡Tengo un fiscal muy diferente, que odia a Trump!”, escribió.

El fiscal especial Jack Smith, designado por el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, está al frente de la investigación de Trump y parece estar llegado al final de ella; gente cercana al expresidente teme sanciones fuertes.

Trump, ha escrito a través de su misma cuenta social que esta investigación no es más que una interferencia política para las próximas elecciones.

“Se trata de la interferencia de las elecciones. No quieren correr en mi contra. Me postulé dos veces, lo hice mucho mejor la segunda vez, obtuve millones y millones de votos más que la primera, un récord para un presidente en ejercicio, y adelanto a Biden en las encuestas, por mucho. ¡Son el Partido de la Desinformación! Están utilizando al Departamento de Justicia y al FBI en mi contra para manipular las elecciones de 2024”, ha escrito.

En redes creen que las publicaciones de Trump no son más que una reacción porque sabe que pronto estará, otra vez, sobre las cuerdas y que su caso no quedará impune.

Fue el pasado 8 de agosto que el FBI hizo una redada en la mansión de Trump y que encontró cientos de documentos clasificados; muchos de ellos, según el propio magnate, fueron desclasificados, pero ha salido a la luz un audio donde él mismo asegura tener en su poder un documento ultrasecreto sobre Irán.

