Abogado de Trump habría sido “engañado” sobre la búsqueda de Mar-a-Lago

El abogado de Donald Trump, Evan Corcoran, dijo a sus asociados que después de que el expresidente fue citado por los documentos clasificados, que el gobierno creía que aún tenía en su poder en su mansión de Mar-a-Lago, se le ordenó que se mantuviera alejado de registrar la oficina del también magnate, informó The Guardian.

De acuerdo con el medio antes citado, este hallazgo sugiere que el equipo del expresidente lo “engañó materialmente”.

El abogado declaró que lo alejaron de la oficina de Trump donde el FBI halló varios paquetes con materiales sensibles que el expresidente sacó deliberadamente de la Casa Blanca cuando terminó su mandato.

Corcoran también dijo a sus asociados que varios asistentes de Trump, e incluso el mismo exmandatario, le pidieron que revisara en la sala de almacenamiento de su mansión porque en ese lugar se encontraban “todos” los materiales, incluida la citación. Pero cuando preguntó si debía buscar en otro lugar, lo desviaron.

El abogado, confiando en su cliente y en los ayudantes de este, nunca registró la oficina de Trump y aseguró a los fiscales que en el sitio solo había 38 documentos en todo el complejo.

Más tarde, el FBI ejecutó una orden de cateo donde hallaron 101 documentos clasificados en toda la mansión, incluida la oficina de Trump.

The New York Times informó que Corcoran testificó ante el gran jurado que examinó la evidencia en ese caso que Trump “no transmitió personalmente esa información falsa”, pero también dijo que Trump no informó sobre otro lugar donde se almacenaron los documentos clasificados, lo que pudo haber “engañado efectivamente al equipo legal”.

En tanto, un portavoz de Trump dijo a The Guardian que “esto es completamente falso y tiene sus raíces en pura fantasía. La historia real es el uso ilegal de armas del Departamento de Justicia (DOJ) y sus cacerías de brujas dirigidas a influir en una elección para tratar de evitar que el presidente Trump regrese a la casa Blanca”.

Este caso atrajo la mirada del exfiscal federal Joyce Vance quien a través de Twitter dijo que “es difícil imaginar que un abogado sea rechazado por alguien que no sea el cliente”.

