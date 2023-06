Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de junio de 2023

PISCIS

Momento de cerras ciclos con quien no quiso seguir a tu lado, despréndete de todo eso que hace daño y afecta tu entorno, ya no te deprimas más, ya no llores más ni te sientas menos que nadie, es momento de volver amarte y respetarte y darte cuenta de que te toca convivir contigo toda tu vida. Una oportunidad laboral se presentará y un cambio de decisiones que afectará tu relación en caso de tener. Podrías entrar en una etapa de muchos conflictos existenciales en los cuales no sabrás qué camino seguir, muchos de tus ánimos los traerás en el suelo, no dejes que nadie se aproveche de tu buena voluntad ni permitas que sigan jugando o manipulándote. Terminarás la semana despotricando en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo.

ACUARIO

Una amiga saldrá embarazada y un compromiso aparecerá en la familia. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a sentirte más seguro. Deja que la vida te sorprenda y llévate las cosas con calma, pon en su lugar a esa persona que te ha dañado demasiado, ya cierra ciclos y no dejes nada abierto. Viene un cambio de vehículo o casa, inclusive podrías recibir propuestas de un viaje. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe. Debes aprender a vivir en soledad y darte cuenta de que no necesitas de nadie para salir a flote y lograr lo que desees en tu vida. Mucha suerte en juegos de azar el número 3 y 9 tendrá mucha relación este mes en tu vida, pues ciertos hechos que sucederán tendrán que ver con ese número.

CAPRICORNIO

No te precipites al momento de tomar decisiones pues cometerás grandes errores los cuales repercutirán en tu economía. Muchos amores se aproximan algunos de tu pasado que te hicieron sufrir es momento de devolver la piedra con la que hace tiempo te dañaron. Se cancela una salida, podría suspenderse un evento e inclusive que no se te invite, se ha hablado mucho de ti a tus espaldas y eso se debe a que has despertado muchas envidias. Amores de una noche y persona del pasado retorna, no trae nada nuevo y bueno que ofrecerte solo buscará saciar sus ganas y después te volverá a mandar a la mi3rda como ya en el pasado lo hizo. Vienen cambios los cuales te harán una persona más fría y sin sentimientos, has cambiado demasiado y eso se debe a las jugadas que te ha hecho la vida y las personas, cada día una persona más fría y de pocos amigos.

SAGITARIO

Celos y desconfianza en caso de tener pareja, ya no es necesario si quiere fallarte que lo haga al fin que perderá más de lo que se imagina. Cuida tu entorno y no dejes nada para mañana pues podría ser demasiado tarde. Ya no es momento de lamentaciones, vales más de lo que te imaginas y es momento de crecer como persona y ser humano. Cuidado con caer en la rutina si estas en una relación pues eso podría dañarlos. Viene una entrada de dinero la cual te ayudará a solucionar unos problemas que ya venías cargando. Aguas con brujerías pues tu familia está despertando mucha envidia. No dejes que nadie te ponga de oferta, vales más de lo que tú te imaginas. Mucha suerte en juegos de azar, tienes hartas posibilidades de llevarte algún premio especial.

ESCORPION

Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y tu cuerpazo criminal de aventurera que hace tiempo no ves claro. Recordarás mucho a un ser que ya no es de este mundo y sentirás su presencia más que nunca, quizás te dé una señal por medio de un sueño que se hará realidad. Cree más en tu persona y en lo que eres capaz, aprende a no confiar en amores de una noche y mantén siempre la guardia para que no jueguen con tu confianza. Ya no te quedes con ganas de nada y recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Vienen días de mucha reflexión en los cuales entenderás por qué razón muchas cosas no te han salido como deseas. El amor te dará una gran lección y vendrá por parte de tu familia. Un viaje y la oportunidad de cambiar un defecto con el que has cargado desde hace muchos años. También un embarazo o nacimiento en próximas fechas sino está en tus planes tener hijo cuídate más que nunca.

LIBRA

No cuentes lo que tienes en mente o podría no llevarse a cabo. Cambia de actitud ante la vida y se más positivo pues solo así atraerás cosas nuevas. Es posible que cambie mucho tu carácter en próximas fechas pues te darás cuenta de ciertos secretos que habían sido guardados y que ahora saldrán a la luz. Deja que el mundo ruede y tu vive intensamente. En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo si sigues tu vida desconfiando de todo mundo podrías nunca concretar algo estable. Días de mucho pensar sobre el futuro quieres hacer un cambio en tu vida, pero aún no sabes hacia dónde vas o te diriges, ya no te deprimas por cuestiones las cuales sabes que ya no tienen remedio, es momento de tomar el toro por los cuernos y darte cuenta de que solo tienes esta vida para ser feliz. El amor es incierto y nada está escrito. Cuidado con perdonar infidelidades. Deja que las personas hablen y digan, eso es señal que vas avanzando, no es momento de detenerte y arrojarles piedras.

VIRGO

Cuidado con hablar de familiares, podría armarse un grave problema. Aprende a ser más sincero o sincera con tu pareja si quieres que la relación mejore, por más piadosas que sean las mentiras a la larga friegan mucho la relación. Confía en tu sexto sentido el cual te va a indicar cuando una persona no te conviene o cuando tienes que cambiar de actitud con ciertas personas, amor de una noche se hará presente y hasta podrías desarrollar sentimientos por esa persona. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada. Deja que tus sueños y metas se materialicen, aléjate de esas personas que te dicen que no podrás y que se la pasan deprimidos y lamentándose por todo en la vida, solo te llenan de malas energías y no te dejan avanzar.

LEO

Si tienes pareja demuéstrale tu amor pues la relación se ha ido apagando por falta de detalles, sonrisas y pasión. Vienen días grises, podrías deprimirte al ir a la cama al pensar en personas que ya no son parte de tu vida y de tu mundo. Hay días en que te sentirás deprimido por algo que pasa en tu familia, no te sientas mal y mejor demuéstrales día a día cuanto los amas, Dios te dio el poder de lograr lo que te propongas aprovéchalo, haz caso a tu sexto sentido pues te va a indicar cuando algo no es para ti y es momento de dejar de luchar. Ten presente que regresar con exparejas es tragar lo que ya vomitaste. Viene enfermedad para un familiar y también problemas con arreglo de documentos. Una deuda que podría crecer sino le pones atención. Eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones.

CÁNCER

Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. Podrías ser víctima de una estafa, así que no caigas en apuestas tontas ni inviertas tu dinero en algo de lo que no estás seguro. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Cuidado con dos personas enemigas tuyas pues están complotando en tu contra. Deja que cada quien se rasque con sus uñas, ya no es momento de meter las manos al fuego por nadie, día a día empezarás a madurar y a quitar a la fregada a toda esa gente que te ha estorbado y no te ha dejado cumplir tus metas y sueños, deja que el mundo ruede y que la vida te sorprenda, cada momento será un renacer y una oportunidad para ser mejor ser humano. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue.

GÉMINIS

Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. Siéntete bien seguro de quién eres y de lo que puedes lograr pues la vida te va a dar muchas sorpresas, deja de pensar que el mundo está en tu contra, tienes el poder de conquistarlo a él y a quien quieras, no vuelvas a llorar y lamentarte por alguien que vales más de lo que te imaginas, no te pongas de oferta y aumenta tu costo, dile a esa persona que si quiere entrar a tu vida que lo haga y sino que se quite de la puerta porque estorba en la pasadera. Cuidado con accidentes que se pueden presentar en cualquier momento. Termina amistad en próximas fechas debido a ciertos roses o problemas que venían cargando ya desde hace tiempo, solo se irán alejando al punto de dejarse de hablar.

TAURO

Es momento que se te quite lo tonto y comiences a ver más por tu futuro, no cometas los errores por los que ya pasaste en tu pasado. Suelta eso que duele, te afecta y daña y quita el sueño. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto. Viene firma de contrato o documentos importantes que deberás de atender a la brevedad para evitar problemas a futuro. Podrías ser víctima de un robo por asalto, carga un limón en tu bolso o vehículo para prevenir. Si sientes necesidad de volver al pasado que sea solo para despedirte de eso que ya dolió. Cuidado con esperar más de alguna persona podrías llevarte ciertas decepciones. Tus números de la suerte es el 4, 6 y 9 para lo que resta de la semana.

ARIES

Manda al chorizo a esa persona que se quiere interponer en tus planes, solo a ti te corresponde ver por tu felicidad no a las demás personas. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no te pierdas en el camino y ve tras cada uno de tus sueños y metas y haz lo que esté en tus manos para lograr tus objetivos. Es momento que comiences a buscar una mejora en la parte económica pues entras en una etapa con algunas carencias, todo lo que tenga que ver con venta de alimentos te va a venir perfecto. Hay días en los cuales no entiendes el porqué de muchas situaciones, debes de tener paciencia pues las piezas del rompecabezas comenzarán a encajar y para ellos va a doler mucho, pero al final te verás más que beneficiado. Las relaciones son un compromiso, sino estas dispuesto o dispuesta a dejar gustos y cuestiones de gente soltera mejor no te comprometas o no prometas algo que estas lejos de cumplir.