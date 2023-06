“Culpa Mía” vive su estreno en Amazon Prime Video: esta película está basada en el libro de Mercedes Ron

Madrid fue el destino que eligió Prime Video para que la premier de “Culpa Mía” tuviese lugar. La cinta que se estrenó hace unas horas en dicha plataforma está basada en el libro de Mercedes Ron, escritora de origen de argentino nacionalizada española.

Viajamos a España para ser parte de este momento y tuvimos la oportunidad de conocer a los jóvenes protagonistas de esta historia. Nicole Wallace y Gabriel Guevara son tan cautivadores en persona como lo son sus personajes de Noah y Nick en esta cinta. La historia juvenil que ellos protagonizan expone puntos de suma importancia en el mundo actual como es la violencia intrafamiliar. Así como también posee temas de suma atracción visual como son las carreras callejeras y las peleas clandestinas.

El amor que ellos protagonizan también cuenta con lo prohibido. ¡Nadie puede saber que se besan! ¡Nadie puede saber que se encuentran en la oscuridad de la noche! ¡Nadie puede saber que se aman! ¿Por qué? Nick y Noah son hermanos. No de sangre, pero con el matrimonio de sus padres se han convertido en hermanastros.

Marta Hazas e Iván Sánchez le dan vida a Rafaella y a William Leister, padres de Noah y Nick respectivamente en esta ficción. En nuestra conversación con ellos nos dimos cuenta de que todos estamos de acuerdo en que la relación de nuestros protagonistas no está mal, pero en personaje Rafaella no está de acuerdo con nosotros. Las aficiones de Nick la asustan. Él no es el tipo de hombre que él quiere para su hija, sobre todo porque su imagen se asemeja mucho al pasado del que huye con tanto ahínco. ¿Serán ellos -los padres- los villanos de lo que podría ser una segunda película? Aún no lo sabemos, pero los fans podrían hacer esto posible.

Recordemos entonces que “Culpa Mía” de Mercedes Ron fue un éxito literario desde que llegó a las manos de los fans en Wattpadd, ahí obtuvo popularidad gracias a la trilogía “Culpabilidad”, en donde “Culpa Mía” parte como historia principal. Por esta razón creemos que podríamos tener a futuro dos cintas más. Pero de nuevo, esto sólo el tiempo lo dirá.

En nuestro paso por Madrid, además de conversar con Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas e Iván Sánchez, tuvimos el placer de conocer al director de la película, la escritora del libro y con la responsable de producciones originales de Amazon Studios en España: Domingo González, Mercedes Ron y María José Rodríguez. Todos hablan emocionados del trabajo que realizaron y los logros obtenidos en pantalla.

Tras ver la cinta durante la premier en Madrid también podemos asegurarles que ésta es bastante fiel al libro, gracias a que la escritora de la historia también trabajó el guión de lo que vemos en las pantallas de Amazon Prime Video.

