Mexicano de 18 años se consagró campeón de Roland Garros en dobles juveniles

El mexicano oriundo de Mérida, Rodrigo Pacheco, hizo dupla con el ruso Yaroslav Demin para coronarse como campeones en la categoría juvenil de la modalidad doble de Roland Garros en sets corridos con parciales de 6-2 y 6-3 a los italianos Lorenzo Sciahbasi y Gabriele Vulpitta. 🏆 Bravo 🏆



Top seeded Yaroslav Demin and Rodrigo Pacheco Mendez prevail to lift the Boys’ Doubles title over Sciahbasi/Vulpitta 6-2, 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/LsfokjxmtW — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023

Menos de una hora, exactamente 59 minutos, fue lo que le bastó a la pareja para imponerse ante los italianos. Cinco breaks points de 12, 68 % de puntos ganadores y sólo cinco errores no forzados, ayudaron, en gran parte, a que la victoria del mexicano y el ruso se encaminara rápidamente. Por su parte, los europeos acumularon 20 errores no forzados.

Con la victoria de este sábado en la cancha número 6 del Roland Garros, Pacheco consigue el primer grande de su carrera con uno de los cuatro Grand Slams de la disciplina. A sus 18 años, el oriundo de Mérida ya se posiciona como tenista juvenil del mundo.

El camino del tenista azteca comenzó junto a Demin, que ocupa la posición 17 de ranking, con victoria ante el francés Antoine Ghibaudo y el estadounidense Kyle Kang, a quienes dejaron en el camino con parciales de 6-4 y 6-4. La segunda ronda fue un trámite y no se disputó por el abandono de la dupla Reda Bennani y el británico Oliver Bonding.

Tras avanzar automáticamente, en cuartos de final despacharon a la mejor sexta pareja de la disciplina. Los estadounidenses Learner Tiene y Cooper Williams con parciales de 6-4, 4-6 y 1110-04. En las semifinales dieron derrota a los alemanes David Fix y Marc Majdandzic por 6-2 y 6-4.

Pacheco es un talento emergido de la Academia de Rafael Nadal y ya ha llamado la atención de grandes marcas como Oppo México o Aeroméxico. Incluso, el empresario Carlos Slim es uno de sus principales apoyos.

