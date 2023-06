Rodri, el héroe de Estambul por el Manchester City se confiesa tras la final de Champions: “He jugado mal pero he marcado el gol”

Rodrigo Hernández Cascante, mejor conocido como Rodri, a secas, se confesó luego de la final de la Champions, en la que fue el héroe del Manchester City y además nombrado como el MVP del partido. “He jugado como una mierda pero he marcado el gol“, dijo al final del partido en declaraciones a los medios de comunicación.

Y es que Rodri logró anotar el gol del triunfo del Manchester City tras cerrar una jugada del portugués Bernardo Silva para así destrabar a un Inter de Milán que le jugo de manera magistral a los dirigidos por Pep Guardiola. “Nos hemos enfrentado a un gran equipo, se merecen su crédito, pero mi equipo ha dado todo“, destacó.

“He jugado como una mierda, pero me he dicho que tenía que superar la situación y he marcado el gol“, prosiguió el futbolista español que hoy sin duda logró anotar el gol más importante en su carrera futbolística. De igual manera destacó todas las veces que el club lo había intentado y hasta que por fin este año terminó dándose la ansiada UEFA Champions League.

“Todos los merecen, los jugadores, los aficionados que llevan esperando por esto tantos años. Y solo he estado cuatro años, pero estoy segurode que lo merecemos. El año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando llegas siempre a estas rondas semifinales, al final dios te da esta oportunidad“, puntualizó.

De esta manera el Manchester City obtuvo el triplete de la mano de Pep Guardiola, entrenador español que hace 14 años conseguía la misma hazaña con el FC Barcelona de Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, entre otros.

