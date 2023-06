Cómo vigilar la calidad del aire para evitar riesgos para la salud

Usa los avisos de la agencia EPA, aplicaciones de compañías e incluso tus propios sensores para planificar tus actividades, especialmente si tienes problemas respiratorios u otras afecciones médicas.

La aplicación AirNow de la agencia EPA ofrece información actual y pronósticos sobre la calidad del aire en todo el país.

By Kaveh Waddell

El humo y el hollín de los incendios forestales oscurecen los cielos del este de los EE.UU. y traen un aire muy insalubre desde Canadá a algunas de las zonas más pobladas del país.

Pero no siempre es tan fácil saber cuándo el aire no es seguro para respirar. Hay contaminantes invisibles y sin olor que pueden permanecer en el aire, causando molestias a todo el mundo y empeorando los síntomas de las personas con asma y otras enfermedades respiratorias. En algunas zonas, la contaminación atmosférica es un problema habitual debido al tráfico o a las condiciones meteorológicas.

Aunque la contaminación sea invisible, los sensores de calidad del aire mantenidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) u otras organizaciones pueden decirte cómo es la calidad del aire en este momento, y algunos servicios incluso predicen cómo será en las próximas horas y días.

En la mayoría de los lugares, el estándar de oro para los datos sobre la calidad del aire es el programa AirNow de la EPA. Este programa emplea sensores de contaminación situados por todo el país para elaborar el Índice de Calidad del Aire (ICA o AQI, por sus siglas en inglés) de tu localidad.

AirNow muestra el AQI actual, un número entre 0 y 500 que te indica qué tan seguro es respirar el aire del exterior. Los números se dividen en rangos, que vienen con recomendaciones de cómo mantenerte a salvo. En el caso de la contaminación por partículas -formada por residuos microscópicos como el hollín y el polvo-, aquí tienes los rangos de categorías y las recomendaciones de la EPA:

Del 0-50 es verde y significa “bueno”. Las actividades al aire libre son seguras para todos.

De 51-100 es amarillo y significa “moderado”. Las personas especialmente sensibles deben reducir las actividades al aire libre y estar atentas a síntomas como la tos y la dificultad para respirar.

De 101-150 es de color naranja y significa “insalubre para grupos sensibles” como personas con enfermedades cardíacas y pulmonares, adultos mayores, niños y adolescentes, y personas que trabajan al aire libre. La EPA dice que la mayoría de los grupos sensibles deben reducir sus actividades al aire libre, las personas con asma deben tener medicamentos a mano, y las personas con enfermedades del corazón deben estar atentos a síntomas graves como dificultad para respirar y fatiga inusual.

De 151-200 es rojo, significa “poco saludable”. Los grupos sensibles deben considerar la posibilidad de reprogramar las actividades al aire libre o trasladarse a un ambiente interior; todos los demás deben reducir las actividades prolongadas o intensas al aire libre y hacer más descansos.

De 201-300 es morado, significa “muy poco saludable”. Los grupos sensibles deben evitar todas las actividades físicas al aire libre. Todos los demás deben considerar la posibilidad de reprogramar las actividades al aire libre o trasladarse al interior.

De 301-500 es marrón, significa “peligroso”. Todo el mundo debe evitar toda actividad física al aire libre, y los grupos sensibles deben mantener niveles bajos de actividad en el interior.

La EPA también tiene una guía similar para el ozono, un contaminante distinto que contribuye al smog.

Esta semana, los AQI de muchas ciudades del este han estado en la zona peligrosa. En algunos casos, los AQI han superado incluso los 500, el límite superior de la tabla de la EPA.

AirNow también predice futuros niveles de contaminación, lo que puede ayudarte a planificar las actividades al aire libre para los días con menos contaminación exterior. En algunas ciudades puedes inscribirte para recibir alertas sobre la calidad del aire de tu departamento local de medio ambiente o salud pública. La EPA mantiene una lista de ciudades que cuentan con este tipo de programas de “días de alerta“.

Más formas de vigilar la contaminación

Los cálculos AirNow de la EPA son una excelente fuente de información sobre la calidad del aire para las personas que viven cerca de un sensor AirNow. Sin embargo, hay grandes franjas de población que no tienen un sensor cerca.

Para las personas que no viven cerca de un sensor, existen varias fuentes alternativas de información que usan diferentes tipos de datos para estimar la calidad del aire en los EE.UU. y en todo el mundo.

Información sobre la calidad del aire, de izquierda a derecha: AirVisual, Plume Labs y Purple Air pueden ayudarte a mantenerte a salvo del aire insalubre.

Source: AirVisual, Plume Labs, and Purple Air

AirVisual, una aplicación de la empresa suiza IQAir, usa datos de sensores gubernamentales, sensores privados e imágenes de satélite para estimar en tiempo real los valores de AQI y ofrecer recomendaciones sanitarias. También da pronósticos meteorológicos y de contaminación atmosférica para siete días, y puede advertirte cuando la calidad del aire cerca tuyo está mejorando o empeorando. (IQAir vende monitores, purificadores de aire y mascarillas, pero su aplicación de calidad del aire es gratuita).

Plume Labs, una aplicación de la empresa de predicción meteorológica AccuWeather, también brinda cifras de AQI en tiempo real y pronosticadas mediante sensores sobre el terreno e imágenes satelitales.

PurpleAir, una empresa que fabrica sensores de calidad del aire para el consumidor minorista para interiores y exteriores, pone a disposición del público los datos de la mayoría de los monitores PurpleAir en un mapa que también muestra algunos datos históricos. Estos dispositivos no son tan precisos como los sensores de alta calidad del gobierno, pero en algunas ciudades están instalados tan cerca unos de otros que pueden mostrar pequeñas diferencias en la calidad del aire entre un extremo y otro de la ciudad.

Si quieres saber cómo es la calidad del aire en tu propia casa, o justo al salir de ella, puedes adquirir un sensor de una empresa como IQAir o PurpleAir. Estos sensores pueden ayudarte a conocer el aire que respiras y a tomar medidas, y además pueden sumarse a la red pública de sensores a la que otros pueden acceder. Tener tu propio sensor podría ser de gran ayuda si eres especialmente sensible a la contaminación atmosférica.

Qué hacer cuando la calidad del aire es mala

Cuando el aire no es sano para que lo respires, la EPA recomienda que reduzcas la intensidad o la duración de tus actividades al aire libre, que te alejes de las calles más transitadas, donde los vehículos contaminan todavía más, y que postergues las actividades al aire libre hasta que mejore la calidad del aire.

Aquí tienes algunas cosas más que puedes hacer para mantener tu seguridad y la de tu familia cuando los niveles de contaminación son altos.

Sigue las recomendaciones específicas de la EPA. Si los niveles de AQI son elevados, échale un vistazo a lo que la EPA sugiere que hagas, y suspende las actividades al aire libre si te lo recomiendan.

Cuando los niveles de contaminación sean altos, quédate en casa. Cierra las puertas y ventanas (un burlete o incluso una cinta aislante pueden ayudarte a sellarlas bien). Evita quemar nada en el interior, incluida la leña en chimeneas y estufas de leña, los cigarrillos e incluso las velas. Y no permanezcas en habitaciones con conductos abiertos al exterior, como los lavaderos y los baños.

Usa un purificador de aire. Estas máquinas aspiran el aire sucio y atrapan pequeñas partículas contaminantes para luego hacer circular un aire más limpio por tu casa. CR ha probado casi 150 purificadores de aire y tiene recomendaciones sobre los modelos que mejor funcionan con el humo de los incendios forestales.

Agrega un filtro de aire HEPA a tu sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. También puedes mejorar el filtro de tu caldera o aire acondicionado central para que actúe como un purificador de aire para toda la casa. Empieza por considerar los filtros HVAC mejor calificados por CR.

Si sales fuera de casa, ponte una mascarilla N95. Las mismas mascarillas que proporcionan la mejor protección contra el COVID-19 también filtran otras partículas microscópicas del aire, como el humo y el hollín de los incendios forestales. Esta es una buena forma de filtrar el aire que respiras si tienes que salir al exterior cuando la contaminación es realmente grave.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.