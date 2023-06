Demi Rose se luce sin sostén, con la bata abierta y usando un microbikini casi invisible

Demi Rose compartió con sus millones de seguidores en Instagram un momento de relajación, y a través de un video grabado por ella misma aparece en su casa de Ibiza, tomando té y usando una bata que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén pero sí una microtanga de color rojo. El mensaje que escribió en su post fue: “Bronceado, matcha y recarga”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella modelo británica obtuvo más de 236,000 likes por una serie de fotos en las que aparece en el mar de Ibiza, subiendo a un yate y usando un curioso bikini lleno de adornos, con el que lució su retaguardia.

Demi no sólo posa en su casa, y hace algunos días acudió a una hacienda para una sesión en la que modeló varios sexys outfits, incluyendo un vestido de color nude con transparencias. Ella se sentó en el piso y hasta presumió su bolso en forma de concha, escribiendo junto a las imágenes “chica dorada”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

