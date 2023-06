Usando un body brillante, Yanet García luce sus atributos y un perfecto bronceado

Yanet García ha vuelto a complacer a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram, ahora con una serie de fotografías que la muestran bajo los rayos del sol y luciendo su imponente físico, mientras usa un body lleno de brillos que permite apreciar aún más su bronceado. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

En otras imágenes la ex chica del clima aparece con ese mismo sexy atuendo y posando muy sensual; ella acompañó su post con un mensaje lleno de empoderamiento: “Tú no eres tu cuerpo…Eres la calidez que sienten las personas cuando te ven reír o sonreír, eres la amabilidad que muestras a los demás, eres hermosa por tu historia, tus desafíos, tus fortalezas, tus intereses, tu capacidad para hacer que los demás se sientan seguros, vistos y escuchados, la forma en que te iluminas cuando haces lo que amas, la confianza que tienes cuando usas la ropa que te hace sentir bien, la forma en que inspiras a los demás simplemente siendo tú misma”. ❤️

Desliza para ver todas las fotos

Como health coach Yanet siempre anima a sus fans a comer sano y hacer mucho ejercicio. Ella publicó un video en el que aparece usando ajustados leggings deportivos y corriendo por el parque, compartiendo varias formas para combatir el estrés: “Ejercicio 🏋🏻‍♀️ Lleva una dieta saludable 🫐🥒🍏🥦🥑 Practica ejercicios de respiración profunda ♥️ Medita a diario 🧘‍♀️ Da un largo paseo 🏃‍♀️ Habla con un amigo 🫶🏻 Prepara una cena para ti o para tus amigos 👩‍🍳”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia Health Coach 🌱 (@yanetgarciahealthcoach)

