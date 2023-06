En minúsculo body rosa Yanet García posa de rodillas, luciendo sus atributos

Yanet García ansía que comience el verano, y lo dejó ver en una de sus más recientes publicaciones en Instagram. Ella posó de rodillas sobre un sofá y lució al máximo su retaguardia al usar un minúsculo body de color rosa, generando decenas de comentarios de sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Poco después -y quizá debido al calor- la ex chica del clima comenzó a despojarse de su prenda, quedando en topless y cubriendo sus senos con las manos. Ella posó muy sonriente y escribió junto a su post: “Feliz fin de semana ☀️”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet vive en Nueva York, y en sus días libres sale a pasear por el parque o simplemente disfruta de la ciudad; para ejemplo está la imagen que la muestra en un balcón y con el edificio Empire State al fondo. El texto con el que acompañó la foto fue: “New York tiene mi corazón”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

