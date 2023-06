Gerard Piqué respondió a las polémicas afirmaciones de la hija del exentrenador de Cruz Azul, Paco Jémez

Luego que Nadia Jémez, hija del exentrenador de Cruz Azul, Paco Jémez, acusara a Gerard Piqué de ser una persona de poco confiar, temeraria y maleducada, el exjugador del FC Barcelona salió al ruedo respondiendo a las afirmaciones en el último programa de la Kings League, antes de la jornada de este domingo.

Piqué aprovechó la tertulia con los presidentes de la Kings League, entre los que suele estar el ahora exnovio de la influencer, ‘XBuyer’, y respondió a las afirmaciones de Jémez. “¿Cómo coñ* Gerard Piqué entró en un parking a 120?”, preguntó el streamer Ibai Llanos, a quien la creadora de contenido no tiene en muy buena lid.

“No es viable, es imposible”, decía el catalán de 35 años entre risas. “Y si hubiese entrado, ¿qué?”, agregó. “Yo he calculado y, matemáticamente, no puedo entrar a 120 en un parking, es imposible. Se ha tirado un largo”, expresó. El exdefensor también quiso aclarar que ningún momento maltrató a trabajador alguno. “No es verdad. No todo lo que sale en la tele es verdad”.

¿Qué dijo Nadia Jémez?

La influencer narró que hace algún tiempo, cuando coincidió con Gerard dentro de un coche, este tuvo un comportamiento que le generó una sensación de vergüenza. “Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también… Lo voy a contar. Una vez iba con él en el coche y le pareció superbién saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto”, inició.

“Además, entró a 100 y pico kilómetros por hora de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira, no puedes entrar así en el parking (…) le contestó de una manera: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo’. Y yo diciendo: ‘Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?’ No me lo podía creer”, precisó durante un video en el que anunció el fin de su relación con uno de los presidentes de la Kings League

Reacción en cadena

La historia contada por la hija del entrenador español, desencadenó que otras personas se destaparan y expusieran en el medio Socialité actitudes similares por parte de Piqué. “Yo trabajaba en un restaurante de sushi al que venía bastante Piqué. Y aparcaba el coche en los carriles laterales del Passeig de Gràcia, que no se puede. Y entraba a comer durante horas mientras dejaba el coche con los intermitentes”, dijo una confidente.

“Uno de esos días que dejaba el coche en el medio, mi compañera le dijo: ‘Gerard, sal a por el coche, que te están multando’. Y le contestó, superchulo: ‘¿Qué pasa, que la policía no conoce mi coche?’. Mi compañera se lo dijo por ayudarle, y él encima le contestó mal. Salió y creo que consiguió que no le multasen”, revela el testimonio conseguido por el canal Telecinco.

