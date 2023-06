Lupillo Rivera se reencuentra con Mayeli Alonso en una ocasión muy especial para los dos

El cantante Lupillo Rivera y su exesposa Mayeli Alonso hicieron una excepción en sus diferencias para asistir a la ceremonia de graduación de su hija Lupita.

Los seguidores del hermano de Jenni Rivera y de Mayeli aplaudieron que, aunque no se sentaron juntos, sí estuvieron en el mismo lugar acompañado a su ‘Karizma’, como cariñosamente llaman a su retoño.

La jovencita estuvo feliz de tener a sus padres en su graduación de preparatoria. Incluso, Mayeli y Lupillo posaron juntos con su hija para las fotografías familiares.

Lupita hasta compartió una historia en su Instagram mostrando lo feliz y afortunada que se sentía acompañada de sus padres en un día muy importante.

‘El Toro del Corrido’ compartió en su perfil de Instagram emotivas fotos y videos de la graduación de ‘Karizma’ acompañados de mensajes dedicados a su hija y hasta para Mayeli; pues en una galería de fotos en la que aparece con su ex aprovechó de enviarle buenos deseos.

“Y claro no podían faltar las fotos del recuerdo…y para mi niña esa sonrisa no tiene precio…y como siempre lo he dicho… te deseo lo mejor del mundo Mayeli @karizmarivera #lupillorivera”, escribió el cantante de regional mexicano para acompañar las imágenes familiares.

Los internautas comenzaron a reaccionar a las fotos dejando comentarios como: “Eso quiere decir que son 2 adultos maduros que quieren lo mejores para sus hijos. Muchas felicidades para tu niña”; “Eso es madurar, Lupillo. Tienes que tener una buena relación con la mamá de tus hijos, los hijos se sienten tan felices, por ellos llévate bien con su mamá“; “La foto #2 ❤ me encanta aprendan a llevarse bien como familia, los 4 ustedes son una familia linda, esa sonrisa de sus hijos ❤bellos”; “La felicidad de la niña cuando sus papás se tomaron una foto con ella lo es todo!! A eso yo le llamo ser adultos maduros” y “Wow me da tanta alegría este post eres un gran hombre Lupillo, Dios te bendiga”.

