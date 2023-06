Rafael Araneda se viste como Ana Patricia Gámez y causa controversia entre los seguidores de ‘Enamorándonos USA’

‘Enamorándonos USA’ es uno de los programas más exitosos de Unimás y mucho de eso es debido al gran carisma del conductor chileno, Rafael Araneda, quien decidió celebrar los 700 episodios del show de forma bastante peculiar, copiándole el ‘outfit’ a su compañera Ana Patricia Gámez.

En el video se puede ver a ambos luciendo un vestido rojo y a ella barriéndolo con la mirada, emulando una situación en la que alguien más utiliza el mismo atuendo que tú en una fiesta, algo que fue recalcado en el mensaje que acompañó la publicación en la cuenta de Instagram del programa.

“Cuando hay otra mujer con el mismo vestido que tú en la fiesta… y a ella le queda mejor. ¿Quién lo llevo mejor? ¿Team @anapatriciatv ó @rafaaraneda? #Enanorandonos700”, se puede leer en el post.

No obstante, aunque a algunos usuarios de la red social les pareció, la mayoría de los comentarios fueron negativos y muchos consideraron que el presentador chileno hizo “el ridículo” y que se trató de una broma de mal gusto.

“A mí no me gustó, no hay necesidad de vestirse así, para ponerse en los zapatos de nosotras, fue un horror esa fiesta, no le vi la gracia, que pena, falta de clase, de glamour”, “Totalmente DESAGRADABLE esta parte del show. Nadie quiere ver hombres vestidos de mujeres en un show familiar” y “Ridiculous. Hay menores de edad viendo estos programas. Después nos quejamos porque está el mundo como está”, fueron algunos de los mensajes de los televidentes molestos con la situación.

No cabe duda de que el show mantiene gran popularidad entre el público, pero definitivamente la idea de vestir a Rafael Araneda como Ana Patricia Gámez no fue muy buena y causó bastante molestia.

