Ana Patricia Gámez hizo llorar a su madre en ‘Enamorándonos USA’… Doña Alicia está de visita en Miami, para compartir con su hija y sus nietos, este viernes fue al estudio del show más visto de UniMás, y recibió una sorpresa que la emocionó.

Alicia estaba entre el público, cuando fue la elegida para una de las dinámicas que tiene el programa: entregar una caja de flores de uno de los auspiciantes, y ¡oh sorpresa! lo recibió la señora y de parte de su hija.

Si bien las rosas la conmovieron, lo que le terminó sacando lágrimas es la notita, escrita por Ana Patricia, que venía con las flores. ¿Qué decía? Lo siguiente:

“Que Dios me permita más momentos a tu lado, y que nunca se acaben los abrazos, ¡te amo!”, por supuesto la madre de Ana Patricia no pudo evitar emocionarse, recordemos que Alicia vive en México y Anita en Miami, por lo que si bien su comunicación es diaria, el verse no.

“¿Sabes todo lo que te extraña esta mujer?”, le preguntó Rafael Araneda, cómplice también del regalo sorpresa, a lo que Alicia le confesó eso mismo, que se hablan diario, que se dicen que se extrañan y quieren abrazarse.

“Los años que tiene aquí, nunca ha dejado de hablarme un día… Es una hija excelente”, compartió Alicia.

Del momento emotivo pasaron al cómico cuando Rafa rompió el hielo diciéndole que para cuándo ella iba a participar del show buscando novio y hasta aseguró que ¡tiene varios candidatos!

“¿Te acuerdas de Los Angeles? Te quiere venir a ver el del balancín, tenemos nuestras aventuras con la señora Alicia”, bromeó Araneda y entre las risas de los tres le dijo: “Te queremos mucho, y que rico que estés aquí, ¿te puedo dar un beso”.

Recordemos que hace casi 3 años falleció el padre de Ana Patricia, don Juan, después de una larga batalla contra el cáncer. Si bien los padres de la presentadora de ‘Enamorándonos USA’ llevaban años separados, ella jamás rehizo su vida y lo acompañó durante toda la enfermedad hasta el último suspiro.

