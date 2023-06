4 signos del zodiaco transformarán sus vidas con Plutón retrógrado en Capricornio

Un horizonte diferente les espera a 4 signos del zodiaco a medida que Plutón se vaya metiendo en Capricornio en medio de su tránsito retrógrado, transformación que si bien será gradual, no podrán escapar de ella.

Plutón ingresó a Capricornio en 2008 y ahí permaneció 15 años, luego pasó a Acuario el 23 de marzo de este año, pero se volvió retrógrado el 1 de mayo. Esto significa que “retrocede” en su órbita y regresó a Capricornio el domingo 11 de junio, donde permanecerá hasta el 2024.

Este planeta es el que rige la evolución y transformación, y como ahora está nuevamente en Capricornio, signo de la disciplina, responsabilidad y el karma, nos obliga a terminar el proceso de cambio que veníamos experimentando. No es raro que ahora reflexionemos sobre las lecciones que nos hacen falta aprender.

Sin embargo, para 4 signos del zodiaco el camino que le queda a Plutón en Capricornio augura un cambio de raíz. De acuerdo con las predicciones de Collective World, nos referimos a los siguientes:

Se ubica en primer lugar al ser el protagonista de este tránsito. Los astrólogos refieren que significa para tu signo un recuerdo o breve vistazo de lo que ya has experimentado. Si hay una lección que no has aprendido, Plutón en Capricornio te dará la oportunidad de vivirla con sabiduría, esto te permitirá cerrar un inmenso ciclo de crecimiento y cerrar por completo un gran capítulo en tu vida.

Tu camino evolutivo de carrera e imagen pública todavía no está finalizado. En esta área de tu vida has sentido presión e inseguridad, pero son lecciones que han fortalecido tu sentido de liderazgo. Según astrólogos, tienes una ventaja: sabes hacia dónde quieres llegar, si te sientes desconfiado, revisa cuánto has logrado y revisa qué movimientos hiciste en el pasado que te pusieron a donde estás ahora.

Estás en un proceso de aprendizaje sobre lo que quieres, necesitas y mereces en todas tus relaciones, llámese de amistad o románticas. Este es un excelente momento para asegurar que has adoptado con sabiduría las experiencias del pasado. Los fantasmas de malos momentos volverán a llegar y tendrás la oportunidad de comprobar si en verdad has cambiado, de lo contrario, Plutón en Capricornio te obligará a hacerlo.

Es posible que no hayas sentido seguridad en tu hogar, las relaciones familiares tuvieron rupturas y algunos traumas generacionales que pensabas tenías que cargar. Ahora, tras un proceso de reflexión, verás que todo lo que pasó ha moldeado tu carácter y ha tenido un propósito. Sin embargo, aún estás en un viaje de curación en el que faltan cosas por observar.

