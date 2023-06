Anitta se muestra en microbikini de hilos, acompañada de amigas y paseando por el mar

Luego de su participación en la final de la Champions League, Anitta decidió divertirse con unas amigas, y en sus historias de Instagram publicó un video en el que aparece a bordo de un yate, paseando por el mar y usando un microbikini de hilos mientras escucha música bailable. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella cantante brasileña compartió en esa red social varias imágenes (que llevan más de 900,000 likes) en las que aparece con las chicas antes de la improvisada fiesta, y complementó todo con el mensaje: “Es Día de los Enamorados en Brasil, pero estamos en Europa”.

Desliza para ver todas las fotos

Anitta ya está preparando su próximo álbum, que será su primer trabajo en la disquera Republic/Universal, pero ella no descuida sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores. Hace algunos días causó sensación por un clip en el que aparece en un muelle, bailando con mucha energía y usando un microbikini blanco con el que presumió su perfecto bronceado. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

