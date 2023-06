Jacqueline Bracamontes habla del aprendizaje que tuvo después de que le fueran infiel

El viernes pasado se vivió un debate sobre la infidelidad en ‘Hoy Día’, en el que Jacqueline Bracamontes dejó una reflexión basada en una infidelidad que sufrió por parte de un exnovio y con la que quiso arrancar la charla, pues consideró que le dejó un aprendizaje muy importante sobre cómo reaccionar ante tal situación.

“Cuando me sucedió, que sí me enteré porque habrá veces que no, que fue hace muchos muchos años, con algún novio, cuando yo me enteré y me enteré con quién, o con quiénes, me les fui, no es que fui a hablar con ellas, pero me les fui a la yugular a ellas, ‘maldita, por qué te metiste con mi novio’”, comentó la también actriz.

Su reflexión se centró en que realmente no tuvo por qué atacarlas a ellas, en vez de enfocarse en que su entonces pareja fue quien le fue infiel a ella. “Y la realidad es que una se da cuenta y después, al pasar de los años dices, ¿por qué nos vamos contra las mujeres si el que cometió el error fue él?”, añadió.

Ante esto, la psicóloga Belkis Carrillo explicó que esa reacción se da como una forma de evitar confrontar a su pareja. “Porque esa es una distracción maravillosa para no tomar la decisión de terminar con el infiel”, comentó.

Posteriormente, la exreina de belleza aclaró que también terminó con aquel novio. Por otra parte, Chikybombom cuestionó que se le quiera quitar responsabilidad al amante, “usted no le puede quitar culpabilidad a la mujer que se mete con un hombre casado o con un hombre sabiendo que tiene su novia”, afirmó.

En la plática la psicóloga también habló sobre la falta de amor propio que tienen tanto quienes son infieles como los que aceptan salir con una persona que está en una relación, además de la importancia de tomar terapia para quienes son engañados.

“Muchas personas que vivieron la infidelidad luego ven cualquier cosa, ya no está pasando nada, pero ven cualquier cosa y vuelven a revivir la emoción”, explicó Belkis Carrillo.

