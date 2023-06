Andrés Hurtado visitó el set de ‘Hoy Día’ y continuó su enfrentamiento con Frederik Oldenburg

Tras la acalorada discusión entre Frederik Oldenburg y Andrés Hurtado ‘Chibolín’, quien se hizo viral por despedir a su productor al aire durante el concurso ‘Miss Perú La Pre 2023’, la producción de ‘Hoy Día’ invitó al estudio al presentador peruano para que una nueva entrevista con los panelistas, esta vez cara a cara y nuevamente hubo un enfrentamiento entre ambos.

Desde que fue presentado, el invitado le pidió a Penélope Menchaca que si podían mandar a corte porque él había pedido como condición para aparecer en el show que el venezolano no formara parte de la entrevista, a lo que tanto la conductora como su compañera Chikybombom respondieron diciéndole que no era posible.

Mientras tanto, el conductor de ‘Exatlon Estados Unidos’ permaneció sentado y se refirió a la actitud de su colega como una “buena actuación”, a lo que de inmediato respondió ‘Chibolín’. “No, no es actuación, es la realidad”, respondió.

Posteriormente, Penélope Menchaca le explicó más a fondo la situación por la que querían que estuviera presente en el estudio y nuevamente él explicó que “se había acordado que él no estuviese aquí (Oldenburg), simplemente porque me siento incómodo por él, porque yo no califico dentro de sus estándares”.

Frederik Oldenburg miró su reloj y dijo “se va el tiempo, se va el tiempo”, ante dicha exposición y Andrés Hurtado no se quedó callado, “papasito, no te preocupes si el tiempo se va, si el tiempo se va tú te puedes retirar, que yo pido un upgrade más”, respondió.

Pero eso no fue todo, el conductor peruano también se lanzó con todo contra la producción de de ‘Hoy Día’ por el trato que recibió desde que tomó el avión hacia Miami. “Yo que soy una estrella de televisión, ¿cómo se trata a una estrella? Me invitan a Telemundo, vengo a esta casa, llegó al aeropuerto y cuando subo al avión me mandan al lado del baño, me mandan a economic, tuve que pagar mi upgrade… son fallas de producción”, sentenció.

Posteriormente encaró al productor del programa y además de reclamarle eso, dijo que no se va a callar y que el mundo tiene que saber sobre esas fallas, “yo mañana, más tarde, trabajo acá, uno nunca sabe, yo trabajo acá en Telemundo, no te quiero despedir”, agregó.

Después volvió nuevamente a la carga contra Frederik Oldenburg, “Fredy, tú tienes que ser inteligente, tienes que cuidar tu trabajo, imagínate que yo esté acá, tenemos que unirnos”, a lo que el venezolano respondió contundentemente, “lo primero que tendrías que hacer es darme la mano, cuando llegas a un lugar donde te invitan, respetando a tus compañeros de trabajo y a la gente que te invitó”.

Tras eso, finalmente se dieron la mano y el conductor venezolano le dio la bienvenida, mientras que el staff celebrara, algo que molestó nuevamente a ‘Chimbolín’, quien les dijo, “cálmense y conserven su trabajo”.

Seguidores critican a ‘Hoy Día’ por invitar a Andrés Hurtado

A través de la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’, los internautas se quejaron de que la producción haya invitado al conductor peruano al programa. “’Hoy Día’ tiene dos caballeros como conductores, no permitan que venga este problemático a ofenderlos” y “Que programa detestable, con razón. DANIEL no abrió su boca, un tipo serio” fueron algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación.

