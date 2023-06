Novia de Toni Costa cambió su look radicalmente y el bailarín reaccionó

Evelyn Beltrán, actual pareja de Toni Costa, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un cambio radical de look y el bailarín no dudó en reaccionar.

A través de una publicación conjunta que realizó su estilista con la mexicana, los más de 334 mil seguidores de ella quedaron impactados con el cambio de color que se hizo, pues dejó atrás su melena negra.

“72 horas después. Soy una persona de retos y quitarle el negro a mi querida @evelynbeltranoficial fue uno para mí y este es el resultado final. Gracias por confiar en mí y en mi equipo para realizarte este gran cambio en tu cabellera”, fue el texto con el que fue acompañado el video.

El ex de Adamari López no se contuvo y dejó saber en el post que quedó satisfecho con la nueva imagen de su novia.

“¡Me encanta como que te queda y qué buen trabajo, tremendo equipo, yo también voy a ir a que me hagan otro color! Jejeje. ¡Estás preciosa mi amor! PD: qué buena edición el video ehhh @johanjimenezofficial”, escribió el exparticipante de ‘La Casa De Los Famosos 2’.

Beltrán también expresó en un mensaje lo agradecida que quedó con el largo tratamiento que le realizaron en su larga cabellera para poder llegar a ese color.

“GRACIAS! @johanjimenezofficial @julianquino10 por tantas horas de trabajo! ¡Los quiero con el alma! GRACIAS POR MIS MILES TAZAS DE CAFÉ DURANTE TODO EL PROCESO“, escribió en la publicación.

El post hizo también reaccionar a cientos de internautas que dejaron sus opiniones divididas en los comentarios sobre el radical cambio en la melena de Evelyn.

“No sé qué pasó ahí, soy peluquera y no sé si son extensiones porque el pelo era muy negro y sacarlo no es fácil, se ve que le quedó un poco manchado”; “Si las mujeres entendieran que ese es el peor color para nosotros los estilistas”; “Omg pero qué bello te quedo el color de cabello! Me encanta. It looks amazing on you!”; “No like. Mejor tu pelo negro”; “Siempre son buenos los cambios, pero el cabello negro la hace ver más elegante y joven. Yo la veo mayor; el cambio no me gustó” y “Qué preciosa, ¡me encanta ese color! yo te adivine el color cuando preguntaste, bellísimo”, se logra leer entre los más de seiscientos comentarios

Sigue leyendo:

– Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa, presumió su sensual figura en bikini

– Así es la hermosa casa de Puerto Rico donde Toni Costa se refugió previo a su debut en teatro

– ¿Toni Costa sigue enamorado de Adamari López? El bailarín responde contundente