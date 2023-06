Ester Expósito posa en microbikini de hilos mientras descansa en una hamaca

Ester Expósito es una de las actrices españolas más famosas actualmente, y ya cuenta con más de 27 millones de seguidores en Instagram; ahí publicó una colección de fotos que la muestran en México, destacando una tomada en una cabaña y en la que aparece usando un microbikini de hilos mientras descansa en una hamaca. El texto con el que complementó las imágenes fue: “El helado de elote es lo mejor que me ha pasado”. View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito)

La actriz de 23 años se dejó ver en la Riviera Maya, disfrutando del clima y usando un bikini azul que cubrió parcialmente con unos holgados joggers. Ella actualmente trabaja en la serie de Netflix “Bandidos”, en la que comparte créditos con Alfonso Dosal, Bruno Bichir, Mabel Cadena y Juan Pablo Medina. View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito)

Otra serie de imágenes muestra a Ester usando un ajustado top de color amarillo, durante una noche en la que salió a festejar con el elenco de la serie a un club de Mérida. Ella se convirtió en gran amiga de los actores, y escribió junto a la publicación la frase “unos bandidos muy tiernos 🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣”.

