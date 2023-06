Jaime Munguía reconoce que su pelea con Sergiy Derevyanchenko “fue una lección muy dura” y necesita mejorar

Jaime Munguía derrotó por decisión unánime a Sergiy Derevyanchenko, pero está consciente que el derribo en el último asalto influyó para que los jueces inclinaran la balanza a su favor en el Toyota Arena en Ontario, California. El mexicano reconoció que fue una dura lección y que necesita mejorar algunos detalles en el gimnasio.

En la conferencia de prensa después del enfrentamiento, Munguía explicó que Derevyanchenko supo romper su distancia, pero gracias a los ajustes que hizo su esquina pudo cerrar fuerte y conseguir el resultado positivo en una pelea fue muy reñida.

“Sí, fue una lección muy dura. Tengo mucho que aprender. Hay algunos detalles que necesito mejorar. Vamos a seguir trabajando y seguir mejorando en el gimnasio. Nos vamos a quedar en 168 libras”, dijo.

“Se movía mucho. Fue muy difícil para mí atraparlo. Creo que merecí ganar la pelea. También puso su cuerpo sobre mí con todos sus golpes. Me sacó de mi juego y me rompió la distancia, pero supe ajustarme. Sabía que tenía que mantenerlo a distancia. Estaba rompiendo mi distancia. Tuve que mantenerlo alejado con el jab. Le doy todo el crédito a mi esquina que me dijo exactamente lo que tenía que hacer”, expresó.

En una de las peleas más difíciles de su carrera, Jaime Munguía casi fue noqueado, pero no se rindió y en el último round pudo derribar a Sergiy Derevyanchenko con un gancho al hígado para asegurar la victoria en las tarjetas con puntuación de 115-112, 114-113 y 114-113.

“En el asalto 12, lo atrapé con un buen golpe al cuerpo. Creo que lo golpeé durante tres minutos sin obtener respuesta. No sé por qué el árbitro no detuvo la pelea, sinceramente”, añadió.

A su vez, el ucraniano cree que ganó la mayoría de las rondas y pidió una revancha inmediata, pero Munguía ahora quiere buscar un enfrentamiento con un gran nombre de las 168 libras.

“Gané ocho rondas. Quiero la revancha. Vi que estaba cansado. Pero es un peleador duro. Se recuperó y volvió. No estoy triste, de verdad, porque sé que gané la pelea”, afirmó.

Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su invicto como profesional con 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida. Por su parte, Sergiy Derevyanchenko, de 37 años, ahora tiene registro de 14 triunfos y 5 reveses como profesional.

