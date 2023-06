Sergiy Derevyanchenko pide la revancha y asegura que Jaime Munguía no pega tan fuerte como Golovkin o Charlo

Sergiy Derevyanchenko no quedó muy contento con la decisión de los jueces después de la reñida pelea que tuvo con Jaime Munguía en el Toyota Arena en Ontario, California. Por ello, el ucraniano pidió la revancha contra el mexicano.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Derevyanchenko, que estuvo a punto de noquear a Munguía, aseguró que lo superó en la mayoría de los asaltos. “Me siento bien. Me siento genial. Creo que fue una pelea cerrada. Creo que gané. Estaba controlando cada ronda. Gané ocho rondas. Quiero la revancha. Vi que estaba cansado. Pero es un peleador duro. Se recuperó y volvió. No estoy triste, de verdad, porque sé que gané la pelea. Sentí que gané porque la multitud me estaba animando. Respeto eso. Yo lucho por la gente”, dijo.

El ucraniano también expresó que el mexicano no tiene tanto poder en la pegada como Gennady Golovkin y Jermall Charlo, pese a que fue derribado en el último asalto con un golpe al hígado, acción que fue determinante para inclinar la balanza a favor de Jaime Munguía las tarjetas con puntuación de 115-112, 114-113 y 114-113.

“En serio, Golovkin y Charlo son golpeadores más fuertes”, afirmó el peleador ucraniano.

MUNGUIA KNOCKS DOWN DEREVYANCHENKO IN THE FINAL ROUND #MunguiaDerevyanchenko pic.twitter.com/SmG2IbQKVy — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 11, 2023

Cabe destacar que los últimos siete duelos de Sergiy Derevyanchenko se han decidido en las tarjetas de los jueces y solo salió con el brazo levantado del cuadrilátero en dos ocasiones. Asimismo, una revancha no estaría en los planes en estos momentos en la mente del mexicano porque está buscando pelear con los grandes nombres de las 168 libras y ya recibió un reto del equipo de David Benavídez.

Sergiy Derevyanchenko, de 37 años, tiene registro de 14 triunfos (8 nocauts) y cinco reveses como profesional. Por su parte, Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y mantuvo su marca invicta que consta de 42 victorias, 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Padre de David Benavídez felicita y reta a Jaime Munguía en una videollamada luego de vencer a Derevyanchenko

· Jaime Munguía se salva del nocaut ante el ucraniano Derevyanchenko y obtiene polémica decisión unánime en la posible pelea del año

· Julio César Chávez y su eufórica reacción cuando Jaime Munguía derribó a Derervyachenko (Video)