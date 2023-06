La Mala Rodríguez se graba en el baño, usando un microbikini de hilos

Foto: Carlos Alvarez for The Latin Recording Academy / Getty Images

La Mala Rodríguez siempre sorprende con sus publicaciones de Instagram, y ahora lució al máximo sus curvas en un video grabado por ella misma, en el que aparece en el baño y usando un microbikini de hilos. Su nuevo sencillo “No molestar” se escucha como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La intérprete de 44 años lució espectacular antes de uno de sus conciertos, optando por un enterizo lleno de transparencias que remarcó su figura. En esa red social ella supera ya el millón de seguidores, a quienes complace con muchas fotos y videos. View this post on Instagram A post shared by MALA RODRIGUEZ (@malarodriguez)

La Mala Rodríguez se encuentra de gira, y su próximo concierto será el 17 de junio en Puerto Rico. Ella recientemente obtuvo más de 90,000 likes por unas imágenes en las que aparece bajo los intensos rayos del sol y usando un colorido bikini, pero también invitó a sus fans a que no se pierdan el tour: “Hemos armado esta pedazo de gira para ustedes!!! 🦄🌈🎨💕✨🐬 Dónde nos vemos? Deseando que vean el nuevo show 💕💕”. View this post on Instagram A post shared by MALA RODRIGUEZ (@malarodriguez)

