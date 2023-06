De Angelique Boyer a Jacky Bracamontes: Así reaccionaron los famosos al compromiso de Ana Brenda Contreras

La actriz mexicana Ana Brenda Contreras sorprendió al público luego de revelar la noticia de su compromiso con el empresario Zacarias Melhem. Y es que fue a través de una tierna fotografía en blanco y negro que la famosa abrió su corazón sobre esta nueva etapa de su vida.

“The best is already happening”, es la frase que traducida al español significa “Lo mejor ya está pasando” con la que la protagonista de ‘Por amar sin ley’ acompañó la gran noticia.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que el anuncio se extendiera por las redes sociales y que llegara a oídos de, no solo sus fans, sino de aquellos amigos del medio artístico que ha recolectado a través de los años.

Tal fue el caso de la actriz francesa Angelique Boyer, quien le dedicó unas tiernas palabras en la sección de comentarios: “Te adoro y deseo lo mejor de lo mejor siempre”, decretó.

Por su parte, la conductora y ex reina de belleza Jacky Bracamontes se sumó a la ola de felicitaciones derrochando alegría por la parejita. “Brecooooooooo!!!! I’m so happy for you!!! MUCHÍSMAS FELICIDADES!!!!!”, son las palabras que le dedicó.

Erika Zaba, integrante de la agrupación ‘OV7’, fue otra de las famosas que felicitaron a Ana Brenda Contreras con un tierno mensaje. “Son lo máximo!!!!! Que gran noticia!!!! Que felicidad!!!! Los adoro con todo mi corazón!!!!! Lo mejor esta por venir”, indicó.

Además, personalidades como Luis Fonsi, Galilea Montijo, Julián Gil, Mane de la Parra, Fernanda Castillo, Geraldine Bazán y Zuria Vega se dieron a la tarea de brindar sus buenos deseos a quienes se convertirán en marido y mujer próximamente.

