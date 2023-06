Elizabeth Gutiérrez rompe en llanto al hablar sobre su momento más difícil como mamá

La actriz Elizabeth Gutiérrez abrió su corazón como nunca antes y se mostró vulnerable durante una entrevista con Carla Medina para la nueva temporada de “Ojos de mujer”, el talk show en el que participa junto a Chiky Bombom, Érika de la Vega como conductora.

En vísperas del estreno ha salido a la luz un clip en el que la protagonista de “El Rostro de Analía” recordó el aparatoso accidente que sufrió su primogénito Christopher en 2020, mismo que lo llevó a ser hospitalizado.

“Verlo a nuestro hijo, sentirnos que no podíamos hacer nada por él, queríamos hacer tanto pero a la vez no podíamos hacer nada, entonces verlo ahora que eso no lo detuvo es admirable”, contó Elizabeth Gutiérrez incapaz de contener sus lágrimas.

A pesar de este trago amargo, la ex pareja de William Levy se dijo orgullosa de su hijo por tomar esta experiencia como una enseñanza para no dejarse vencer por las adversidades.

“Tu ves qué pasó y después ya lo ves jugando entonces dices ‘no fue tan mal’, pero lo que él pasó emocionalmente, físicamente fue un trauma que yo creo que fue más trauma para nosotros“, añadió.

“Es mi orgullo verlo correr, verlo sano. No hay nada más en el mundo que quiero que ver a mis hijos hacer lo que les gusta y le doy gracias a Dios todos los días”, detalló sobre la recuperación de su hijo Christopher.

Y es que no podemos olvidar que el joven de 17 años ha elegido un camino completamente al de sus padres, pues se ha enfocado en el béisbol. Como resultado, ya se ha embolsado varios triunfos que le auguran un futuro prometedor.

