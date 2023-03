Elizabeth Gutiérrez posó junto a William Levy en un día especial y los internautas le dijeron de todo

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron en 2022, pero este fin de semana se han dejado ver juntos celebrando el cumpleaños número 17 de su primogénito, Christopher. Una fotografía familiar de los actores desató opiniones de todo tipo.

La encargada de postear la imagen en Instagram fue Elizabeth. Aparecían los dos actores junto su hijo mayor y su hija menor, Kailey, de 13 años, en un restaurante, todos sentados muy cerca y con rostros de felicidad por el momento que estaban compartiendo.

“Celebrando a nuestro chico favorito. Feliz cumpleaños mi amor. Estamos muy orgullosos de ti y te amamos mucho. Traes mucha felicidad a nuestras vidas y siempre tendrás a tu familia aplaudiéndote, nosotros siempre seremos tus fans número 1″, escribió la artista para acompañar la fotografía.

Sin esperar mucho, internautas comenzaron a reaccionar y a dejarle mensajes, algunos de ellos malos, en la publicación familiar dedicada al cumpleaños de su hijo.

“De nuevo volvieron ¡Por Dios! Esto me parece que solo quieren que hablen de ellos siempre. Lo mismo ¡Ya cansan!”; “¡Ya basta, mujer! dese a respetar que, todos sabemos que ese hombre no la presume a usted en redes… Deje de rogar amor y tenga amor propio”; “Si ya regresaron esta sería la (oportunidad) 500,000,000, que le pone los cachos y regresan”, se lee en varios de los textos que le escribieron los usuarios de la red social.

Muchos otros decidieron defender a Elizabeth y dejar mensajes en apoyo a la “reconciliación” que suponen algunos, así como también, a que tenga una relación sana con el padre de sus hijos pese a la separación como pareja.

“¡Familia hermosa! Sean felices y no lean los escritos de muchas mujeres venenosas”; “Nada a cambio de esta unión. ¡Donde comienza la vida, el amor nunca termina!”; “Yo lo que se es que ella se ve feliz con su marido y que el está buenísimo”; “Amo verte con William Levy, hacen tan linda pareja y son una familia admirable”, comentaron varios de los que apoyan a la actriz.

Por su parte, el actor no colocó una foto actual para felicitar a su hijo. Él decidió subir una instantánea de cuando Christopher era un pequeñín y dormía sobre su pecho.

“Feliz cumpleaños mi campeón. Te amo. Estoy muy orgulloso de ti. Dios te bendiga siempre y te cuide. Y que nos dé mucha salud siempre”, escribió el galán de telenovelas. View this post on Instagram A post shared by William Levy / Actor Producer (@willevy)



***

Te puede interesar:

– Aseguran que William Levy tiene nueva novia y aquí te decimos quién sería la afortunada

– William Levy recuerda uno de los momentos más difíciles de su vida: “No teníamos nada”

– Elizabeth Gutiérrez luce su retaguardia en el gimnasio, usando ceñidos leggings azules