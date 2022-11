William Levy recuerda uno de los momentos más difíciles de su vida: “No teníamos nada”

El actor cubano William Levy, actualmente reside en los Estados Unidos, pero supo vivir hasta los 15 años en Cuba, lugar donde tuvo muchas carencias, pero ni así dejó de ser feliz.

El actor de ‘’Café con aroma a mujer’’ dio una entrevista a la revista GQ España e inició aclarando: “Mi infancia fue muy linda, a pesar de que no teníamos nada“. Luego, habló de cómo se vive el comunismo de su país natal.

“Vivíamos bajo la dirección de un gobierno que nos daba de comer lo que quería. Ellos creen que todo el mundo es igual, pero yo no. Yo creo que todos somos diferentes. Si tú quieres comer ensalada y yo pollo, deberíamos tener ese derecho”. WILLIAM LEVY

Con respecto a su profesión, él sabía lo que quería ser desde muy chico. ‘’Desde Cuba ya me llamaba mucho la interpretación”, dijo, para luego agregar: “Desde que me fui de Cuba con 15 años soy una persona que no se queda en la zona de confort. Estoy cambiando todo el tiempo, y si no lo hago, siento que me estanco, y no me gusta”.

William Levy es una persona muy creyente, y es por esto por lo que Dios no quedó excluido de la conversación.

“Siempre le he dado gracias a Dios por haber crecido así, porque eso me da la oportunidad de disfrutar todo al máximo. De poder comer y disfrutar la comida al máximo, de vestirme y disfrutar la ropa al máximo. De poder elegir. De tener la libertad de hacer lo que me dé la gana, de expresarme, de ser quien soy” WILLIAM LEVY

Y para cerrar la entrevista, dio una declaración que demuestra que él siempre tiene en cuenta su vida pasada y que ésta le dejó varias enseñanzas.

“Me tomo una copa de vino y me siento a recopilar todo mi pasado, de dónde vengo, dónde estoy. Si creo que lo estoy pasando mal, recuerdo lo mal que lo pasé en Cuba. Siempre vuelvo a esas emociones”. WILLIAM LEVY

