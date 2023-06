Isabella Castillo luce al máximo sus curvas posando en traje de baño amarillo

Isabella Castillo ha complacido a sus fans una vez más, ahora compartiendo en Instagram una colección de fotos en las que sacó su lado sensual, posando en Puerto Rico y usando un ajustado traje de baño amarillo que resaltó sus curvas. A los pocos minutos las imágenes ya superaban los 13,000 likes.

Desliza para ver todas las fotos

La bella actriz cubana se alista para trabajar en la novena temporada de la serie “El señor de los cielos” -en la que lleva uno de los roles protagónicos-, y junto con Carmen Aub acudió recientemente a un evento organizado por Telemundo, compartiendo posteriormente muchas fotografías en las que lució espectacular. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

Hace algunos días Isabella estuvo en México y asistió a un concierto del cantante Christian Nodal, de quien es gran fan. Al término de la presentación ella acudió al camerino del artista mexicano para tomarse una foto juntos, la cual presumió en las redes sociales junto con el mensaje: “Qué maravilla poder disfrutar de buena música”. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

