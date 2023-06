La Opinión Hoy: Trump se declara no culpable por cargos federales

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable tras comparecer ante una corte de Miami sobre los 37 cargos federales relacionados con documentos clasificados.

Jesús García, periodista especializado en temas de política, inmigración y asuntos nacionales, detalló en el pódcast: “Aún no ha comenzado el juicio como tal, es parte del proceso judicial que está enfrentado el expresidente estadounidense (…) una investigación que inició en el 2022″.

Tras llegar una hora antes de lo programado al tribunal federal, el expresidente acudió en primera instancia a la oficina de la fiscalía, donde miembros del servicio del alguacil de Estados Unidos lo arrestaron, lo ficharon, le tomaron huellas dactilares y lo pusieron bajo custodia para después conducirlo ante el juez.

Ya en la sala, el magistrado federal Jonathan Goodman le notificó a Trump de los 37 cargos que le imputó un Gran Jurado, 31 de los cuales corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional.

Luego de escuchar con atención los cargos, Donald Trump se declaró no culpable y abandonó la corte casi dos horas después para dirigirse rumbo a su avión privado que lo llevaría de regreso a Nueva Jersey, donde tiene programado un acto de recaudación de fondos para su campaña presidencial.

Palazuelos, en disputa por la herencia de Andrés García

El empresario Roberto Palazuelos, de 56 años y quien fuera muy cercano al fallecido actor Andrés García, no se guardó nada y realizó fuertes declaraciones sobre la herencia del famoso histrión, quien falleció el 4 de abril del presente año en el puerto de Acapulco.

Aunque su relación no terminó de la mejor manera, el “Diamante Negro” siempre estimó al actor de origen dominicano, a tal grado que hubo un momento de su vida que lo designó como su albacea y hasta heredero de algunos de sus bienes, pero tras su pelea le quitó todo lo que había dejado plasmado en papel.

“El testamento que estaba a mi nombre, que no sé cómo llegó a manos de ellos, es el testamento que me dejó Andrés a mí, en el que me nombraba albacea, y repartía su fortuna entre todos sus seres queridos. Le tocaba a Andresito, a Leonardo, inclusive a Margarita. A Andrea nunca y creo que sí la debieron de haber incluido porque Andrea si lo quería mucho, pero bueno, ya ven cómo están las cosas”, detalló el también abogado.

