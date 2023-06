Mauricio Sulaimán le responde a Dmitry Bivol y reitera postura del CMB sobre peleadores rusos: “No es personal”

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le respondió a Dimitry Bivol e insistió en que la sanción del organismo hacia los peleadores rusos “no es personal”, pero que se mantendrá mientras no haya boxeo en Ucrania.

En una entrevista con Izquierdazo, Sulaimán lamentó que Bivol sea víctima de esta situación y recalcó, aunque le duele, que el CMB no sancionará ninguna pelea en donde el ruso esté involucrado.

“La postura de nuestro organismo no es personal. Lamentamos mucho a quien lastime. En este caso Bivol al ser ruso no se trata de ninguna manera nada personal ante él, somos un organismo que lucha por la paz, por la justicia, en contra del abuso de poder, en contra de la discriminación, en contra de la agresión y pues es algo muy lamentable. Él es una víctima de la situación, pero ni él ni nosotros lo controlamos”, dijo.

“No podemos sancionar en este momento alguna pelea donde Bivol esté involucrado y cada vez que me lo preguntan me duele porque tengo muchos amigos rusos, boxeadores, entrenadores, jueces, miembros de la Junta de Gobierno que son de Rusia. Es una postura clara, no de hoy, desde febrero del año pasado que inició la guerra. Mientras no haya boxeo en Ucrania (…) el consejo no cambiará esa postura”, añadió Mauricio Sulaimán.

Asimismo, el presidente del CMB reiteró que no es una decisión de él, sino que es la voz del mundo del boxeo. Recordó que son muchos las personas ligadas al deporte que han sido afectadas y muerto por causa de la guerra.

Cabe destacar que Dmitry Bivol expresó que no le parece justa la decisión del CMB sobre la sanción a los peleadores rusos para disputar sus títulos, decisión que le impide pelear con el campeón indiscutido de peso semipesado Artur Beterbiev y también en 168 libras con Canelo Álvarez.

“No es justo. ¿Cómo puedes decir, ‘soy el campeón del mundo’, si alguien de algún país no puede luchar por tu cinturón? No es justo… No mezcles política y deporte, no lo mezcles”, señaló.

Dmitry Bivol es monarca del peso semipesado de la AMB y se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida.

