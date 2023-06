Acusan a Trevor Bauer de otra supuesta agresión sexual y embarazo no planificado

Luego de haber tenido problemas en la Major League Baseball (MLB) por presuntas agresiones sexuales, una cuarta mujer en Arizona presentó una demanda contra Trevor Bauer por supuestamente violarla y generarle un embarazo no planificado.

Ahora, el lanzador que se encuentra jugando en Japón, habría presentado una contrademanda por “fraude” y alegando que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, estaría tratando de acosarlo y extorsionarlo a raíz de acusaciones similares hechas por otras tres mujeres.

En la querella, cuyo testimonios han trascendido, la presunta víctima confesó haber enfrentado un “embarazo no planeado” después de que supuestamente Bauer la “agrediera sexualmente con violencia” en diciembre de 2020. Según ESPN, el equipo legal de la exfigura de los Dodgers habría descrito la situación como “un único encuentro sexual” que “fue consensuado”.

Árbitros revisan gorra y guante de Trevor Bauer en busca de sustancias extrañas durante uno de sus últimos partidos con los Dodgers. Foto: Meg Oliphant/Getty Images.

Testimonio

De acuerdo con la demanda fechada en diciembre de 2022, la mujer visitó a Bauer en su casa de Scottsdale, Arizona, en repetidas ocasiones antes de la supuesta agresión. Sin embargo, la denunciante reveló que en uno de esos encuentros el pelotero le puso un “cuchillo para carne en la garganta” y la estranguló varias veces.

“Estaba impresionada y no me atrevía a moverme. El acusado me preguntó: ‘¿Alguna vez te han retenido a punta de cuchillo?’; a lo que respondí vacilante: ‘No’. El acusado respiró hondo y exhaló. El cuchillo para carne del acusado me arañó la garganta cuando me soltó y me levanté de su regazo”, indicó.

En la acusación, la mujer también señala a Bauer de haberla desnudado a la fuerza con el objetivo de abusar sexualmente. Todo esto mientras la abofeteaba y usaba sus trenzas de cabello como cuerda para asfixiarla hasta perder el conocimiento. El hecho habría ocurrido el pasado 13 de diciembre de 2022.

La denunciante precisó en su declaración que fue obligada por el pitcher a no dejar registro de lo ocurrido y mantenerlo en privado. Según los registros judiciales, la mujer sufrió una nueva agresión por parte del jugador cuando este la golpeó contra una computadora y apenas tenía unos meses de gestación. La presunta víctima habría desarrollado tendencias suicidas tras sus encuentros con Bauer. Aunque decidió no interrumpir el embarazo, en abril de 2021 sufrió un aborto espontáneo.

Ahora, el exjugador de la MLB asegura que la mujer “inventó su embarazo para tratar de extorsionarlo por dinero” y enviará una carta de demanda por $3.6 millones de dólares como compensación. A sus 32 años y luego de ser la estrella de Los Angeles Dodgers y el mejor pagado de las Grandes Ligas, Bauer sigue con su carrera profesional desde el Yokohama DeNA BayStars en Japón.

Sigue leyendo:

· Trevor Bauer lanzó por primera vez en Japón tras estar suspendido por más de un año

· Trevor Bauer se manifestó tras su salida de Los Angeles Dodgers y dijo estar decepcionado

· Dodgers dejan en libertad a Trevor Bauer y prefieren pagarle los $22.5 millones de dólares de la temporada antes que mantenerlo en el equipo

**