La Opinión Hoy: Club América, casi un mes sin DT

Foto: Harry How / Getty Images

Las Águilas del América siguen sin encontrar a un entrenador luego de la era de Fernando Ortiz. El Club América es uno de los más prestigiosos del continente Americano, cualquiera pensaría que habría una larga fila de candidatos para sentarse en el banquillo del club de la capital mexicana, pero no es así.

Luego de que las Chivas de Guadalajara lograran una épica remontada 4-2 y de esta forma eliminar al conjunto azulcrema de las semifinales de la Liga MX, Fernando Ortiz decidió que era el momento de irse del banquillo y bajarse del proceso. Pero Santiago Baños confesó que no quedó a gusto con la forma en la que se fue el sudamericano.

“Creo que sobre todo las formas; si tú me hablas terminando el partido, y nos sentamos, y me dices, ‘oye, estoy pensando esto y esto’, yo le hubiera respondido, ‘sabes qué, porque no, mañana nos juntamos, nos tomamos un café, más fríos y lo vemos; y si sigue está bien, entonces salimos a dar una conferencia, y decimos gracias señores“, dijo Baños en una entrevista con TUDN.

También expuso cierto enojo por la decisión de Fernando Ortiz en llevarse a todo el cuerpo técnico que le acompañó en el América a Rayados de Monterrey, ya que tan solo uno llegó con él al club y el resto eran institucionales.

“Él no los llevó ni eran parte de su cuerpo técnico. Nosotros le formamos el cuerpo técnico”, dijo Baños en conversación con TUDN que en ese punto se comenzó a sentir un poco tensa.

“La casa de los famosos 2”, parteaguas de nuevas relaciones

Hace tan solo unos días salió a la luz el video en el que los ex participantes de ‘La Casa de los Famosos’, Madison Anderson y Pepe Gámez, compartieron un apasionado beso mientras se encontraban disfrutando de una velada en Nueva York. Ahora, la ex reina de belleza decidió romper el silencio y sincerarse sobre el actor.

Sin miedo a abrir su corazón, la ganadora del reality de Telemundo habló sobre su vida personal durante una entrevista para MoluscoTV. Allí se dijo impresionada por la audacia del público de capturar un momento íntimo.

“Estoy súper sorprendida que en una ciudad como Nueva York hay gente grabándome cuando estoy en lo mío”, precisó sin miedo al qué dirán.

