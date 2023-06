Messi se confiesa: “De no haber sido campeón del mundo seguramente me hubiera retirado de la selección”

Lionel Messi aseguró que de no haber sido campeón del mundo en Qatar, seguramente se hubiera retirado de la Selección de Argentina, la afirmación la hizo en entrevista exclusiva para la Televisión Pública de Argentina con la reocnocida periodista Sofi Martínez. Allí también destacó lo mucho que disfruto la última Copa del Mundo ya que era consciente de que podría ser su última gran cita con la Albiceleste.

“Lo disfruté como no lo había disfrutado anteriormente, un poco por eso, pues sabia que este podía ser mi último Mundial“, dijo la Pulga.

“Si no hubiésemos sido campeones del mundo ya no estaría más en la Selección de Argentina“, le dijo Messi a una sorprendida Sofi Martínez que le reiteró la pregunta y el astro del fútbol mundial mantuvo su postura diciendo: “si seguramente“.

De igual manera aseguró que siempre fue un sueño para él poder lograr algo con su selección, además siempre se cuestionaba que había ganado todo a nivel de clubes y quería sentir esa sensación también con la Albiceleste, y que en caso de no lograrlo al menos estabba seguro de que iba a intentarlo hasta el final.

No obstante señaló que de no haber logrado ganar el Mundial, siempre iba a sentir que le faltó algo en su carrera. También recalcó que piensa seguir pero viviendo el día a día, ya que no piensa en retirarse luego de haber ganado la Copa del Mundo, pero reconoce que es complicado por cuestiones de edad, llegar a la próxima cita mundialista.

Tras su decisión de ir al Inter Miami, aseguró estar feliz al igual que su familia. “Estamos felices de la decisión que tomamos, al principio eran otros los planes, pero estamos felices y ansiosos por emprender este nuevo reto“, puntualizó.

