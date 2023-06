La esposa de Gavin Newsom reveló que mató a su hermana durante unas vacaciones familiares

La vida de Siebel, esposa del gobernador de Los Ángeles, California, Gavin Newsom, ha sido complicada desde que era una niña; unos días antes de cumplir siete años mató accidentalmente a su hermana Stacey, así lo dio a conocer durante una charla con Los Angeles Times.

De acuerdo con el medio antes citado, Siebel y su hermana mayor Stacey estaban jugando en unos carritos de golf con otros niños durante unas vacaciones familiares en Hawaii y en un descuido accionó su carrito en reversa, sin darse cuenta de que su hermana estaba escondida detrás de su vehículo, y mató a su hermanita de ocho años.

Hablando sobre el incidente, Siebel Newsom contó que la muerte de su hermana ocurrió en 1981 días antes de su cumpleaños y desde entonces intentó ser la hija perfecta, con el único fin de poder compensar la muerte accidental de su hermana.

“Sentí la presión de ser perfecta, de hacer olvidar a mis padres, siendo dos hijas en lugar de una”, reveló al tiempo que aceptó que a la fecha lucha por superar el trauma del accidente.

E incluso dijo que la muerte de su hermana la inspiró para esforzarse académicamente, en las artes y en los deportes.

“Estoy segura de que hubo culpa de sobreviviente, y estoy segura de que, en mi subconsciente, es como si tuviera que compensar esa pérdida. Y tengo que hacer algo para mejorar la vida de otras personas o tener un impacto, duplicar el mío, lo cual es un poco loco. No uso la palabra ‘loco’. Pero ya sabes, es aspiracional”, contó.

Solo con el tiempo, la esposa del gobernador de Los Ángeles se dio cuenta de que ha sido “muy dura conmigo misma. Me di cuenta de que no puedes culpar a un niño de 6 o 7 años. No puede pedirles que entiendan las cosas”, dijo.

Durante la entrevista también habló sobre el caso de abuso por parte de Harvey Weinstein.

“Fue una experiencia horrible. No se lo desearía a nadie. Sentí que, con suerte, podría ser útil y arrojar luz sobre lo que está mal en nuestra sociedad cuando hay penetradores en serie que se salen con la suya con violaciones, agresiones sexuales y acoso durante décadas”, dijo.

Y agregó “entonces sentí que esto era solo una forma en que podía contribuir, porque había permanecido relativamente en silencio, excepto con mis amigos y compañeros”.

Hechos, que según Los Angeles Times, han dado forma a la identidad de Siebel.

