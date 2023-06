Ricardo Pepi le mandó un mensaje a México: “Me sentí satisfecho desde que tomé la decisión”

La Selección Mexicana recibió una fuerte goleada por parte de Estados Unidos. El conjunto dirigido por Brian Joseph Callaghan II inició con el pie derecho el nuevo ciclo. Poco importó el rodaje de la USMNT en la goleada 3-0 sobre El Tri. El autor del último gol fue Ricardo Pepi, el mexicoamericano que decidió vestirse con los colores de las Barras y las Estrellas.

Hace un año se generó mucha polémica por la decisión de Ricardo Pepi de representar a Estados Unidos antes que a México. El exdelantero del FC Dallas fue uno de los “grandes robos” de Estados Unidos a la gestión de Gerardo Martino y su cuerpo técnico. Con el gol ante México, el atacante que militó en Países Bajos considera que reafirmó su decisión de dejar atrás a El Tri.

“Sí. Yo me sentí satisfecho desde el día que tomé la decisión, no nomás por ahora, pero muy feliz. La verdad nunca tuve dudas de mi decisión. Obviamente estar aquí ganando 3-0, como dijiste, reafirma mi decisión y me hace feliz”, reconoció Pepi tras el partido.

Antes del partido, Ricardo Pepi se atrevió a decir que Estados Unidos tiene un plantel de mayor calidad que El Tri. El resultado le dio la razón al exdelantero de la MLS.

“Se ha estado trabajando para algún día ser superior y el día a día estamos trabajando para ser ese equipo que somos ahora, queremos seguir ganando (…) El 3-0 no pasa todos los días contra México, estamos muy felices por el resultado”, agregó.

Una batalla campal

Lo que venía siendo un partido caliente desde el inicio terminó siendo una batalla campal que comenzó con la patada y expulsión de César Montes. Ambos conjuntos armaron múltiples grescas durante el partido, pero Pepi considera que solo son emociones desbordadas que se producen en este tipo de partidos.

“La verdad son emociones que se pasan en este tipo de partidos como el de hoy, y como dije, salimos con alegría, a disfrutar el partido y son emociones que pasan. Obviamente siendo mexicano-americano, felicidad la verdad, obviamente el 3-0 se siente mejor“, concluyó.

