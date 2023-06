Batalla espiritual en Dodger Stadium

Como una “batalla espiritual” calificaron la demostración de miles de católicos que protestaron pacíficamente contra la organización de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles por haber homenajeado anoche como “Héroes de la Comunidad” al grupo de hombres que se autodenominan como “Hermanas de la Indulgencia Perpetua” y se visten como religiosas, a quienes acusaron de “blasfemia” y de burlarse del nombre de Dios y de la fe de los cristianos.

“Ningún hombre es monja”, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, “Alto al odio anticatólico”, “Dodgers blasfemos. Se burlan de Dios y amenazan a nuestros hijos con perversión”, fueron algunos de los cientos de mensajes que enarbolaron los manifestantes liderados por el obispo de Texas, Joseph Strickland y una coalición de organizaciones católicas conservadoras. La arquidiócesis de Los Ángeles se limitó exclusivamente a pedir a los católicos que rezaran en reparación durante la fiesta católica del Inmaculado Corazón de Jesús.

El obispo Strickland marchó al frente de los católicos cargando una reliquia de la sangre de san Juan Pablo II, junto al misionero colombiano Mauricio Torres, de la congregación Totus Tuus.

“Es un tiempo de orar y de honrar a Jesucristo, el hijo de Dios”, dijo el líder religioso, después de rezar la “Coronilla de la Divina Misericordia”. “No debemos ser tímidos para defender nuestra fe, y tenemos que ser verdaderos cristianos en el siglo 21”.

Varios helicópteros de la policía de Los Ángeles e innumerables patrulleros y motociclistas resguardaron la seguridad de los manifestantes, quienes, en su mayoría, vestían camisetas rojas, ¡repartieron rosarios y levantaron banderas con imágenes de Jesucristo que decían “Viva Cristo Rey!” o “Burlarse de Jesús solamente te dará indulgencia perpetua en el infierno. Dodgers… están fuera!”.

El reconocimiento de los Dodgers al grupo de drag Queens “no solo es un insulto grandísimo a la comunidad cristiana y católica, sino que nuestra fe ha sido mancillada porque nuestra cultura latina tiene vínculos muy profundos con la herencia cristiana”, dijo a La Opinión, Jack M. Guerrero, quien se presentó como “la voz del pueblo”. Guerrero fue alcalde en la ciudad de Cudahy, donde el 98% de sus 22,000 habitantes son hispanos.

Guerrero consideró que cree que ha llegado el momento en la historia para que las comunidades de fe en todo Estados Unidos se levanten y exijan respeto a sus derechos cuando grupos como las “Hermanas de la Indulgencia Perpetua” y organizaciones como Dodgers de Los Ángeles “se unan para promover una ideología contraria a la fe y a la familia, disfrazándose con la mentira”.

Además de convocar a todos los creyentes a boicotear a los Dodgers, Tommy Valentine, representante de CatholicVote.org hizo un llamado a la gente para no gastar su dinero en el equipo angelino.

“Ellos no pueden permitirse perdernos”, dijo. “No odiamos a estos hombres [de las Hermanas de la Indulgencia Perpetua], sino que los amamos y podemos mostrarles amor”, indicó, al tiempo que adelantó que habrán de reunirse em breve con los dueños de la franquicia de las Ligas Mayores de Beisbol.

La gran mayoría de los católicos que acudieron a la protesta pacífica recordaron que, en el libro de Gálatas, la biblia enseña: “No se engañen, nadie se burla de Dios”, en referencia al video donde un hombre drag queen de la comunidad LGBTQ se contonea en un poste y posteriormente “baja” de la cruz a otro hombre que aparenta está siendo crucificado.

Al referirse a ese video, Richard Zaldívar, director ejecutivo de The Wall Las Memorias, una organización comunitaria de ayuda y servicios de bienestar para la población LGBTQ, dijo que lo que hacen los drags queen “No es correcto. No lo apruebo ni lo apoyo”.

Dijo a La Opinión que consultaría con las “Hermanas de la Indulgencia Perpetua” (SPI) para saber cuál fue su papel en el evento donde se grabó el video que el obispo Robert Barrón, de la diócesis de Winona-Rochester (Minnesota) consideró como “el último prejuicio aceptable en Estados Unidos”.

Víctor Breton, mexicano que se identifica como la “Hermana Luz Clarita”, declaró a La Opinión que “Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera, y si a alguien no le gusta algo y lo expresa, tiene ese derecho”.

“A lo que no tienen derecho es a quitarnos el derecho de existir, de vivir, porque somos parte de los seres humanos”, añadió. “Nosotros existimos en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Uruguay y Francia”.

Christopher Vásquez, director de comunicaciones del National Center for Lesbians Rights (NCLR) dijo que “Las hermanas siempre han mostrado tolerancia con todos”, dijo. “Ellas han trabajado en el mejor interés de la comunidad por muchos años, incluyendo cada religión y cultura”.

En la protesta y procesión de oración participaron diferentes grupos como Católicos para Católicos, America Needs Fatima, Catholic Vote, Church Militant y varios más, “en reparación por las ofensas cometidas contra Jesucristo y contra todos los cristianos.

Incluso los no católicos como el rabino Michael Barclay se sumaron a la manifestación.

“Realmente amo el béisbol. Pero más que béisbol, amo a Dios”, escribió Barclay. “Por eso, me entristece tanto no que ya no podré ir a los partidos de beisbol, gracias a la gestión irresponsable de los Dodgers de Los Ángeles y de las Grandes Ligas de Beisbol, tras el descarado ataque a los católicos al decidir homenajear a uno de los grupos anticatólicos más públicos del país, las Hermanas de la Perpetua Indulgencia”.

El rabino lamentó la situación por sus gemelos pequeños, “porque ya no irán nunca más a ver un juego de los Dodgers”, dijo.

Mientras que se efectuaba la procesión de oración, cientos de automovilistas quedaron varados sobre la avenida Stadium Way, e incluso algunos perdieron la calma y se alejaron del estadio, buscando entradas de acceso a la zona de Lilac Terrace..

Jack Posobiec, ex integrante de la Marina de Estados Unidos, de origen polaco y quien está casado con una mujer que nació en la ex Unión Soviética expresó que ellos saben cuándo los grupos de odio atacan a las familias.

“Primero vienen por la iglesia”, dijo, e hizo una oración en latín.

La organización de los Dodgers no se manifestó oficialmente sobre la protesta en el juego de anoche.

El grupo de las “Hermanas de la Perpetua Indulgencia” afirma en su sitio web que son “una orden de vanguardia” de monjas: queer y transexuales que “utilizan el ingenio irreverente para exponer las fuerzas de intolerancia, la complacencia y la culpa que encadenan el espíritu humano”.

“Sin embargo, están ciegos a su propia intolerancia”, dijeron en la organización Católicos para Católicos.

Los católicos de todo el mundo y especialmente los locales de Los Ángeles deberían estar indignados por la celebración de un grupo que se burla y blasfema abiertamente contra las Sagradas Tradiciones de la Iglesia Católica. Si eres católico o cristiano y te tomas en serio tu fe, no puedes permitir que ocurra tal ofensa contra el Sagrado Corazón de Jesús”.