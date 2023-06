Comisionado de la MLB asegura que la mudanza de los Atléticos de Oakland se debe a la falta de apoyo de la ciudad

La mudanza de los Atléticos de Oakland a Las Vegas es casi un hecho, esto debido a que durante la semana el senado estatal votó 25 a 15 a favor del Proyecto de Ley que asignará $380 millones de dólares en fondos públicos para la creación del nuevo estadio.

En este sentido Rob Manfred se refirió al boicot de la afición el día martes en el Oakland Coliseum y aseguró que la responsabilidad es de la comunidad y la ciudad por no ofrecer ofertas concretas para la construcción del nuevo estadio.

“Lo siento por los aficionados de Oakland. No me gusta este resultado. Entiendo por qué se sienten mal, pero creo que la verdadera pregunta es ¿qué es lo que Oakland estaba preparado para hacer? No hay una oferta de Oakland“, dijo el comisionado.

Fanáticos de los Atléticos de Oakland protestan ante el cambio de ciudad de su franquicia anunciado para la próxima temporada. (Foto Brandon Villance: Getty Images)

El alcalde de Oakland rechazó las declaraciones del comisionado Manfred

Ante los señalamientos del comisionado Manfred, el alcalde de Oakland respondió a través de un comunicado enviado a ESPN.

“Había una propuesta muy concreta bajo discusión y Oakland había hecho todo lo posible para superar los obstáculos, incluida la obtención de fondos para la infraestructura, la realización de una revisión ambiental y el trabajo con otras agencias para finalizar las propuestas“, dijo un portavoz de la oficina del alcalde.

“Los dueños de los Atléticos habían insistido en un proyecto multimillonario de 55 acres que incluía un estadio de béisbol, espacio residencial y comercial. En Las Vegas, por alguna razón, parecen satisfechos con un estadio de béisbol arrendado de 9 acres en tierra arrendada“, reiteró.

Los fanáticos pidieron que vendan al equipo. (Foto Brandon Villance: Getty Images)

Mudanza de los Atléticos de Oakland

Las protestas de los fanáticos no se han hecho esperar y el ruido ha llegado hasta el Oakland Coliseum, un estadio que tiene más de 30 años albergando a los Atléticos.

Todo indica que el fin de una era está por llegar, uno de los peores equipos de la MLB en la actualidad, afectado por situaciones externas, pero que a la vez son de las franquicias más históricas y ganadoras solo por debajo de los New York Yankees y San Luis Cardinals.

Tuvieron una buena racha de siete victorias, que no han sido suficientes para salir del sótano, pero aún así, la fanaticada se niega a ver morir a su equipo, cuyo uniforme han vestido figuras de la talla de Reggie Jackson, Rickie Henderson, Rollie Fingers, Dennis Eckersley, José Canseco, Mark Mcguire, entre otros.

