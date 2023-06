Recostada boca abajo en un inflable La Mala Rodríguez luce al máximo sus atributos

María Rodríguez Garrido, mejor conocida como La Mala Rodríguez, siempre luce espectacular, y así lo dejó ver en una foto que publicó en sus historias de Instagram, mostrándose en la piscina y recostada en un inflable, lo cual le permitió lucir al máximo sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La estrella de hip-hop causó sensación entre sus fans hace unos días, cuando publicó en esa red social una serie de fotografías que la muestran a bordo de una camioneta y de camino a un evento, usando un enterizo de color rojo que resaltó su curvilínea figura. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Qué día más bonito”.

La Mala Rodríguez cuida hasta el más mínimo detalle en cuanto a los sexys atuendos que luce en sus conciertos; recientemente compartió un video grabado por ella misma en el que aparece en su camerino, luciendo su figura en un body rojo de vinil con correas mientras sus asistentes arreglan su cabello y sus botas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

