Alexis Vega no estará con la Selección de México en la Copa Oro debido a una lesión

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, no estará presente en la convocatoria final de la Selección de México en lo que será la Copa Oro que está a nada de empezar. Así lo dio a conocer el conjunto nacional gracias a las redes sociales.

“La Dirección de Selecciones Nacionales informa que Alexis Vega causa baja de la convocatoria final de la Selección Nacional de México que participará en Copa Oro por lesión. El jugador reportará con su club para continuar con su proceso de rehabilitación“, dice el comunicado de la Selección de México.

📝 Anunciamos que @Alexis_Vega9 es baja para la Copa Oro.



Aquí todos los detalles.

➡️ https://t.co/E9Ez1SEDea pic.twitter.com/OfuFnspEUm — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2023

Esta no es la única baja que tiene el conjunto mexicano, pues también tiene la baja de Carlos Acevedo, portero mexicano que también quedó fuera de acción debido a una lesión en el hombro.

Para finalizar, el conjunto azteca contaría con la ‘baja’ de Diego Cocca, entrenador que ya no está al mando del equipo mexicano y que dejó su lugar a Jaime Lozano, quien estará en el equipo durante la Copa Oro para luego dejar el puesto a uno de los siguientes candidatos.

No obstante, esto no es todo lo que aqueja a la Selección, pues Sebastián Córdova y Edson Álvarez, según informan ESPN y Récord, también podrían no colocarse la elástica verde para una nueva edición de la Copa Oro.

Sigue leyendo:

. ¿Eligió bien? Alejandro Zendejas, quien declinó jugar para el Tri, celebro por todo lo alto el título de Estados Unidos en la Nations League

. ¿Influyó lo económico? Salida de Diego Cocca se oficializó tras una de las peores taquillas en un partido de la selección mexicana

. Diego Cocca no contó con el respaldo que sí tuvo el Tata Martino: contrastes de dos procesos en la Selección Mexicana