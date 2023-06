Exfiscal EE.UU. dice que acusación contra Trump es “robusta”

El exfiscal general de Estados Unidos Bill Barr, quien dirigió el Departamento de Justicia durante la presidencia de Donald Trump, criticó al exmandatario por retener documentos clasificados al dejar la Casa Blanca y opinó que la acusación en su contra es “robusta”.

En una entrevista con la cadena CBS, Barr se desmarcó de la mayoría de la voces del Partido Republicano que consideran que la imputación a Trump por los documentos hallados en su mansión de Florida es una persecución política para evitar que se presente a las elecciones de 2024.

“Es un narcisista consumado que tiene constantemente conductas imprudentes que ponen en riesgo a sus colaboradores, a la agenda conservadora y republicana, y al país”, declaró el exfiscal, quien se distanció de Trump cuando este no admitió su derrota electoral en 2021.

When asked if he believes former President Trump lied to the Justice Department as part of the classified documents case, former Attorney General Bill Barr tells @costareports: "Yes, I do."

On whether Trump has been mischaracterizing the Records Act, Barr says, "Absolutely." pic.twitter.com/PsTRCsG1Tt

